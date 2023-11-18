«الإمبراطور» يواصل «النتائج الإيجابية»



مراد المصري (دبي)



استغل الوصل «الودية» التي تفوق فيها على الإمارات 2-1 أمس الأول على استاد زعبيل، من أجل الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الموسم، وأهمها الاستمرارية في حصد النتائج الإيجابية، والاطمئنان على جاهزية الأوراق كافة، تمهيداً لدخول مرحلة أقوى في مختلف المسابقات.

وشهد اللقاء مواصلة توهج «الثنائي» أداما ديالو ونيكولاس خمينيز، بعدما سجل كل منهما هدفاً، وهما اللذان فرضا نفسيهما بوصفهما خيارات يلجأ إليها المدرب الصربي ميلوش في هذا الموسم، حيث يتولى خمينيز مهمة صناعة الألعاب على أكمل وجه، فيما فرض ديالو نفسه في خط المقدمة، ويزاحم السويسري هاريس سيفيروفيتش على المقعد الأساسي في بعض المواجهات.

ويعتبر الوصل الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة في المسابقات المحلية هذا الموسم، بعدما حقق 7 انتصارات، وثلاثة تعادلات في 10 مباريات خاضها في «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليكون التفوق على «الصقور» محطة إيجابية أخرى، قبل ترقب عودة منافسات الدوري مجدداً، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ليخوض مباراة قوية خارج الديار أمام الجزيرة 25 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة.

وبدأت جماهير «الإمبراطور» بشراء التذاكر لمواجهة «فخر أبوظبي» فور طرحها من رابطة المحترفين، وذلك مع سعيها للوقوف بقوة خلف الفريق على مدرجات استاد محمد بن زايد.