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الرياضة

تغريم «الأولمبي الآسيوي» بسبب «علم»!

تغريم «الأولمبي الآسيوي» بسبب «علم»!
18 نوفمبر 2023 11:25

 
مونتريال (أ ف ب)

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أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، تغريم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار للسماح لكوريا الشمالية برفع علمها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين، رغم الحظر المفروض عليها لعدم الامتثال لقواعدها.
وكانت الوكالة الدولية «وادا» التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، منعت عام 2021 كوريا الشمالية من استضافة أحداث دولية كبرى، أو رفع علمها في المحافل الدولية، باستثناء الألعاب الأولمبية والبارالمبية، لعدم اعتماد برنامج فاعل لمكافحة المنشطات.
لكن «وادا» قالت إن علم كوريا الشمالية رفرف طوال النسخة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية التي أقيمت بالصين في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الافتتاح والختام وتوزيع الميداليات.
قال بيان «وادا»: رغم التذكير مرات عديدة من قبل «وادا» قبل وخلال الألعاب، رفض المجلس الأولمبي الآسيوي الامتثال، ولم يعلّق المجلس الأولمبي الآسيوي على هذا القرار، ولديه ثلاثة أسابيع للطعن به.

المجلس الأولمبي الآسيوي
كوريا الشمالية
دورة الألعاب الآسيوية
الصين
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