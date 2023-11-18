سبيرز.. «السقوط السابع»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

قدّم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مستوى جيداً، لم يجنّب فريقه سان أنتونيو سبيرز خسارة سابعة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أمام ضيفه ساكرامنتو كينجز 120-129.

خلال الخسارة الساحقة الأخيرة أمام أوكلاهوما سيتي 87-123، لم يسجّل ابن التاسعة عشرة سوى ثماني نقاط، احتاج أربع دقائق فقط لبلوغ هذا الرصيد، منهياً المواجهة برصيد 27 نقطة و9 متابعات.

لكن سبيرز لم ينجح في خلق فارق مستدام في المباراة المتقاربة «62-62 بين الشوطين و95-94 للزوار في الربع الثالث»، قبل أن يرضخ أمام كينجز الأكثر صلابة في الربع الأخير.

واعتمد فريق ولاية كاليفورنيا على صانع اللعب ديأرون فوكس صاحب 43 نقطة والليتواني دومانتاس سابونيس «27 نقطة و14 متابعة»، فيما أضاف البديل ماليك مونك 20 نقطة.

وفيما سجّل الفرنسي كرة طائرة استعراضية «أليوب» مع حصوله على خطأ، ارتكب «ويمبي» بعض الأخطاء في نهاية المباراة، وأهدر رميات خلال فترة تراجع سان أنتونيو الذي سجّل له لاعب الارتكاز زاك كولينز 28 نقطة و8 متابعات.

وخلال 30 دقيقة أمضاها ويمبانياما في أرض الملعب، تخلف فريقه بمجموع 31 نقطة.

قال العملاق الفرنسي «هناك تضحيات يجب تقديمها، نعرف ذلك، من الصعب التحلّي بالصبر، إنها معركة يومية، وسنكون بخير طالما بقينا متحفزين ومركزين وأفكارنا واضحة».

بدوره، قدّر المدرب جريج بوبوفيتش جهود الفرنسي «الخسارة محبطة جداً، لكن علينا الاحتفاظ بمسافة معينة كي نفهم الأمور، سنقلّص أخطاءنا مع الوقت، وسنحقّق بعض الانتصارات».

وفي ظل إصابة نجميه تري جونز وديفن فاسيل، يدفع سبيرز ثمن تشكيلته الشابة وغياب البدلاء، فحقق حتى الآن ثلاثة انتصارات فقط مقابل 9 خسارات، ليقبع في المركز قبل الأخير في ترتيب المنطقة الغربية.

واندرجت المباراة ضمن دور المجموعات لمسابقة الكأس الجديدة، وتأكد عدم تأهل فريق ولاية تكساس إلى ربع النهائي الذي اقترب منه ساكرامنتو «فوزان في مباراتين».