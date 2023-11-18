الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راسل «الأسرع» في تجارب جائزة لاس فيجاس

راسل «الأسرع» في تجارب جائزة لاس فيجاس
18 نوفمبر 2023 12:08

 
لاس فيجاس (رويترز) 

أخبار ذات صلة
الأسهم الأميركية تسجل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي
لوكلير أول المنطلقين في لاس فيجاس

سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة، في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، الحلقة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما تتواصل الإثارة مع عودة البطولة إلى المدينة الأميركية بعد غياب استمر نحو 40 عاماً.
وتفوق راسل على جميع أقرانه، بعد أن سجل زمناً قدره دقيقة واحدة و34.093 ثانية، في مضمار حلبة ذا ستريب في النسخة الأولى للسباق، وتقدم مباشرة على الأسترالي الشاب أوسكار بياستري سائق مكلارين، في حين احتل لوجان سارجنت سائق وليامز المركز الثالث.
واحتل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة المركز الرابع، بعد تفوقه في البداية على الجميع، بينما حصل زميله في رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز على المركز الخامس مباشرة قبل أليكس ألبون سائق وليامز.
واصطدمت سيارة ألبون بأحد الجدران، ما تسبب في انفصال أحد إطاراتها، وربما يكون لهذا الحادث تأثير في آمال ألبون في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق لاحقاً.
وبسبب الحادث خرجت الأعلام الصفراء، وتوقفت الجولة قبل خمس دقائق من نهايتها.
واحتل سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقاً المركز السابع، تلاه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات.
وإذا فاز فيرستابن بسباق لاس فيجاس، فإنه سيكون الانتصار رقم 18 له هذا الموسم، وبه سيعزز رقمه القياسي، كما أنه سيكون الفوز رقم 53 في مسيرته، وبه يعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات سابقاً، ويتقدم نتيجة لذلك إلى المركز الثالث في قائمة السائقين الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ البطولة.
ويتصدر القائمة لويس هاميلتون «103 انتصارات»، ومايكل شوماخر «91 انتصاراً».

أميركا
لاس فيجاس
الفورمولا -1
مرسيدس
ماكس فرستابن
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©