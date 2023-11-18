راسل «الأسرع» في تجارب جائزة لاس فيجاس



لاس فيجاس (رويترز)

سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة، في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، الحلقة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما تتواصل الإثارة مع عودة البطولة إلى المدينة الأميركية بعد غياب استمر نحو 40 عاماً.

وتفوق راسل على جميع أقرانه، بعد أن سجل زمناً قدره دقيقة واحدة و34.093 ثانية، في مضمار حلبة ذا ستريب في النسخة الأولى للسباق، وتقدم مباشرة على الأسترالي الشاب أوسكار بياستري سائق مكلارين، في حين احتل لوجان سارجنت سائق وليامز المركز الثالث.

واحتل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة المركز الرابع، بعد تفوقه في البداية على الجميع، بينما حصل زميله في رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز على المركز الخامس مباشرة قبل أليكس ألبون سائق وليامز.

واصطدمت سيارة ألبون بأحد الجدران، ما تسبب في انفصال أحد إطاراتها، وربما يكون لهذا الحادث تأثير في آمال ألبون في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق لاحقاً.

وبسبب الحادث خرجت الأعلام الصفراء، وتوقفت الجولة قبل خمس دقائق من نهايتها.

واحتل سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقاً المركز السابع، تلاه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات.

وإذا فاز فيرستابن بسباق لاس فيجاس، فإنه سيكون الانتصار رقم 18 له هذا الموسم، وبه سيعزز رقمه القياسي، كما أنه سيكون الفوز رقم 53 في مسيرته، وبه يعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات سابقاً، ويتقدم نتيجة لذلك إلى المركز الثالث في قائمة السائقين الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ البطولة.

ويتصدر القائمة لويس هاميلتون «103 انتصارات»، ومايكل شوماخر «91 انتصاراً».