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18 جواداً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

18 جواداً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
18 نوفمبر 2023 14:00

 

أبوظبي (الاتحاد)

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تحط سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الثلاثين، رحالها في المملكة المغربية الشقيقة، الأحد، بمضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي الذي سيشهد احتضان المحطة الـ 13 للكأس الغالية والثالثة عربياً، في إطار جولاتها العربية بعد المسيرة الحافلة بالنجاحات لمحطاتها العالمية.
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
كما تقام منافسات الكأس الغالية ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 1750 متراً في مضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي، مشاركة 18خيلاً من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد)، وذلك تحت إشراف وتنظيم اللجنة العليا لسباقات الكأس الغالية برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، وسعادة فيصل الرحماني مشرف عام السباقات، بالتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.
ويشهد السباق مشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية في المغرب وأوروبا، حيث تضم القائمة كلاً من: ميسي، أبهار جرين، أمين جرين، أسراء أم ربيع، اسيكسار فال، شعلان آر ام جيشان، مالك معمورة، موغير بي اس، مهيمن جرين بريفالي، زين الحلا، زبير الميلز، فاتن، أماني أطلس، دهماء أطلس، مرجانا أطلس، وفانيلا جري.
من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بمواصلة سباقات الكأس الغالية تحقيق أهدافها وترجمة رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الطامحة لرعاية مسيرة التقدم والازدهار بالخيل العربي حول العالم، كما نفخر بتنظيم المحطة الـ 13في المملكة المغربية الشقيقة، ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية للسلالات العريقة على كأس صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس، بما يعكس الروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمغرب بكافة المجالات والعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين».
وأضاف: «إن المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول التي يشهدها سباق المغرب، وتجدد المنافسة في مضمار انفا بالدار البيضاء، يؤكد على مكانة الحدث وقيمته التاريخية وريادته بين سباقات الخيول العالمية»، معرباً عن «سروره بتواصل الجولات العربية للكأس الغالية التي نجحت وبرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق منجزات كبيرة للإمارات في مضامير الخيل الأوروبية والعالمية».

 

كأس رئيس الدولة للخيول العربية
الإمارات
المغرب
الدار البيضاء
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