«أمير الجليد» يُحمل الإعلام مسؤولية طلاقه!



طوكيو (أ ف ب)

أعلن الياباني المعتزل يوزورو هانيو، حامل ذهبيتين أولمبيتين في التزحلق الفني على الجليد، طلاقه من زوجته، ملقياً باللوم على «ملاحقة» وسائل الإعلام ومضايقتها.

كتب هانيو الذي يُعدّ بطلاً قومياً في اليابان، على منصة إكس، إن أشخاصاً «مشبوهين» زاروا منزله، وانتهك صحفيون خصوصيته منذ إعلان زواجه في أغسطس الماضي.

قال في بيان: «تقوم وسائل إعلام مختلفة في الوقت الحالي بالتشهير، الملاحقة وبث مقابلات وتقارير غير مصرّح بها عن شريكتي»، وهي ليست من المشاهير، بالإضافة إلى أفراد آخرين من عائلتيهما.

هانيو المعروف في اليابان بلقب «أمير الجليد»، قال إن شريكته دعمته «رغم أنها لم تتمكن من الخروج خطوة واحدة من المنزل»، وتابع: «كان صعباً جداً أن أحمي شريكتي ونفسي في هذه الظروف ووجدت أن الأمر لا يُطاق»، وقرّر في نهاية المطاف الطلاق، حتى تكون شريكته «سعيدة دون قيود»، ولم يكشف عن هوية زوجته السابقة.

واعتزل هانيو «28 عاماً» في يوليو الماضي، ويؤدّي راهناً عروض تزلج احترافية.

أصبح الرياضي الهادئ في ألعاب بيونجتشانج 2018 أول متزلج يحرز ذهبيتين أولمبيتين توالياً في 66 عاماً.