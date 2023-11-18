الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أمير الجليد» يُحمل الإعلام مسؤولية طلاقه!

«أمير الجليد» يُحمل الإعلام مسؤولية طلاقه!
18 نوفمبر 2023 13:50

 
طوكيو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«الهايكو».. شِعرية المبهج والمدهش
الرجبي إلى نصف نهائي تصفيات الأولمبياد

أعلن الياباني المعتزل يوزورو هانيو، حامل ذهبيتين أولمبيتين في التزحلق الفني على الجليد، طلاقه من زوجته، ملقياً باللوم على «ملاحقة» وسائل الإعلام ومضايقتها.
كتب هانيو الذي يُعدّ بطلاً قومياً في اليابان، على منصة إكس، إن أشخاصاً «مشبوهين» زاروا منزله، وانتهك صحفيون خصوصيته منذ إعلان زواجه في أغسطس الماضي.
قال في بيان: «تقوم وسائل إعلام مختلفة في الوقت الحالي بالتشهير، الملاحقة وبث مقابلات وتقارير غير مصرّح بها عن شريكتي»، وهي ليست من المشاهير، بالإضافة إلى أفراد آخرين من عائلتيهما.
هانيو المعروف في اليابان بلقب «أمير الجليد»، قال إن شريكته دعمته «رغم أنها لم تتمكن من الخروج خطوة واحدة من المنزل»، وتابع: «كان صعباً جداً أن أحمي شريكتي ونفسي في هذه الظروف ووجدت أن الأمر لا يُطاق»، وقرّر في نهاية المطاف الطلاق، حتى تكون شريكته «سعيدة دون قيود»، ولم يكشف عن هوية زوجته السابقة.
واعتزل هانيو «28 عاماً» في يوليو الماضي، ويؤدّي راهناً عروض تزلج احترافية.
أصبح الرياضي الهادئ في ألعاب بيونجتشانج 2018 أول متزلج يحرز ذهبيتين أولمبيتين توالياً في 66 عاماً.

اليابان
طوكيو
رياضة التزلج على الجليد
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©