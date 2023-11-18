«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»

معتز الشامي (دبي)



تغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى المنامة مساء الأحد، لمواجهة البحرين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، ويحتل «الأبيض» الصدارة بفارق الأهداف عن البحرين، ولكل منهما 3 نقاط، بعد فوز «الأحمر» على اليمني بهدفين في الجولة الأولى، بينما تفوق منتخبنا على نيبال بـ «رباعية» نظيفة.

ويؤدي منتخبنا الوطني تدريباً صباحياً الأحد، قبل المغادرة في المساء إلى العاصمة البحرينية، حيث تمسك البرتغالي بينتو بوجود القائمة كاملة، وتضم 27 لاعباً، على أن يختار من بينهم قائمة المباراة، والتي تضم 23 لاعباً.

وعقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة بينتو، اجتماعاً موسعاً مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة التمسك بروح الجماعية في الأداء، وأشاد بالظهور المتميز لبعض اللاعبين، وحرصهم على مضاعفة الجهود، خلال المواجهة الأولى أمام نيبال في مشوار التصفيات، وأدائهم الجماعي في التحرك عند امتلاك أو افتقاد الكرة.

وعرض بينتو تسجيلات ولقطات للمباراة التي كشفت وجود بعض السلبيات في الشوط الثاني، وتمثلت في عدم ترجمة الأداء المتميز والسيطرة على مجريات اللعب، رغم سهولة صناعة الفرص التي لاحت للخط الأمامي، وهو أمر أكد بينتو على رفض تكراره في المباريات المقبلة، مطالباً جميع اللاعبين، بضرورة اللعب بتركيز وهدوء، خصوصاً عند نقل الكرات في الثلث الأخير من الملعب.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية التركيز في «اللمسة الأخيرة» أمام المرمى، خاصة أن المنافس في المباراة المرتقبة، يختلف تماماً عن نيبال، ويتوقع أن يلعب بروح قتالية عالية مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ونبه المدرب على ضرورة الالتزام التكتيكي، وتنفيذ التعليمات الفنية عند امتلاك الكرة، خاصة في الثلث الأخير من ملعب المنافس، مع النقل السريع للكرة لـ «خلخلة» الدفاع المتوقع من منتخب البحرين.

وشهدت تدريبات المنتخب التركيز على تبادل مراكز اللاعبين لاختراق دفاعات المنافس، ونقل الكرات من العمق وعبر العرضيات، وواصل علي مبخوت تألقه في المعسكر الحالي وزاد التناغم بينه وبين باقي عناصر الخط الهجومي، الذي تزيد قوته بعودة يحيى الغساني الذي تماثل تماماً للشفاء، حيث فضل الجهاز الفني منحه الراحة أمام نيبال، ليكون في قمة جاهزيته أمام البحرين، وبالتالي يتوقع عودته إلى التشكيلة الأساسية، وهو ما قد يؤدي لبعض التغييرات التكتيكية والخططية، خاصة من حيث تشكيل المنتخب هجومياً، وربما لا يلعب مبخوت أساسياً، ولكن يدفع به المدرب في الشوط الثاني، أو حسب مجريات اللقاء المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أعرب خالد عيسى، حارس منتخبنا الوطني، عن سعادته بفوز «الأبيض» في بداية مشوار التصفيات أمام نيبال برباعية، واحتلال صدارة ترتيب المجموعة مبكراً.

وأضاف: «أهدي هذا الفوز في بداية مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 للجماهير الوفية ولدولة الإمارات، حققنا أول انتصار، وهو أمر معنوي مهم بالنسبة لنا، ونجحنا في الخروج بشباك نظيفة، ورغبتنا كبيرة في الاستمرار بالانتصارات، لأن هذا هو المهم في التصفيات، بل وهدف بالنسبة للاعبين.

وتوجه عيسى بالشكر إلى الجماهير على المؤازرة والدعم المستمر للفريق، ووعد ببذل المزيد من الجهد في المواجهة المقبلة، وتحقيق نتيجة إيجابية في البحرين.

وأشار إلى أن المنتخب يضم بين صفوفه عناصر شابة تلعب للمرة الأولى في المباريات الرسمية، بعد 3 مباريات ودية، مؤكداً أن الأداء القوي في «الوديات» منح الفريق الثقة والتجانس المطلوب، وهو ما ظهر في بداية مشوار التصفيات، وينتظر أن يواصل الفريق على ذلك المسار بثقة، من أجل حصد نقاط المباريات المقبلة، وقال: «بغض النظر عن المباراة التي يخوضها الفريق، نسعى للاستمرارية في تقديم الأداء الجيد والفوز في قادم المباريات».