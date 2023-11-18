عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري



الفجيرة (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في المراكز الستة الأولى في سباق بنك الفجيرة الوطني للجري، وشهد السباق مشاركة ما يقرب من 3000 عداء في النسخة السابعة من الفعالية السنوية.

وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الجهود الكبيرة لجميع المسؤولين والقائمين على تنظيم الحدث، الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالنشاط البدني في الحياة اليومية، والارتقاء بجودة الحياة، بوصفها محاور رئيسية تسعى إلى تحقيقها الفعاليات والمبادرات المجتمعية في الإمارة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من العدّائين والرياضيين من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع كافة من مناطق الدولة المختلفة، إذ انطلق السباق، واختتم لهذا العام في ميدان الفجيرة فستيفال، مقابل مستشفى الفجيرة بالقرب من مسجد الشيخ زايد الكبير، وامتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتراً، ومر من خلاله العداؤون بمعالم سياحية بارزة لإمارة الفجيرة، وتمتعوا بوجود كافة وسائل الأمن والسلامة والإسعافات الأولية، لضمان سلاسة الحدث وصحة المشاركين.

وحضر حفل التتويج الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وشريف رفيع مدير بنك الفجيرة الوطني.