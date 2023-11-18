الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»

خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
18 نوفمبر 2023 16:00

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
«الإمبراطور» يواصل «النتائج الإيجابية»
قمة بني ياس وشباب الأهلي تتصدر واجهة «دوري الطائرة»


اطمأن نيبوشا مدرب خورفكان، على لاعبيه في التجربة الثانية التي خاضها الفريق أمام بني ياس في دبي، ضمن معسكر الإعداد الداخلي، استعداداً لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، واستثماراً لفترة التوقف الحالية، بسبب المشاركات الدولية.
وأشرك المدرب جميع لاعبيه، بواقع تشكيلة لكل شوط، من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، واستعدادهم البدني والذهني للمباريات.
وعاد المدافع سلطان فايز إلى أجواء المباريات، حيث شارك في الودية الأخيرة، وأصبح جاهزاً بصورة كبيرة لدخول التشكيلة الأساسية للمدرب، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الجولات الماضية بالدوري.
وبالودية الأخيرة يدخل «النسور» أجواء الدوري، حيث يلاقي عجمان على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الثامنة يوم 26 نوفمبر الجاري.

دوري أدنوك للمحترفين
خوفكان
بني ياس
عجمان
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©