خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»



فيصل النقبي (خورفكان)



اطمأن نيبوشا مدرب خورفكان، على لاعبيه في التجربة الثانية التي خاضها الفريق أمام بني ياس في دبي، ضمن معسكر الإعداد الداخلي، استعداداً لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، واستثماراً لفترة التوقف الحالية، بسبب المشاركات الدولية.

وأشرك المدرب جميع لاعبيه، بواقع تشكيلة لكل شوط، من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، واستعدادهم البدني والذهني للمباريات.

وعاد المدافع سلطان فايز إلى أجواء المباريات، حيث شارك في الودية الأخيرة، وأصبح جاهزاً بصورة كبيرة لدخول التشكيلة الأساسية للمدرب، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الجولات الماضية بالدوري.

وبالودية الأخيرة يدخل «النسور» أجواء الدوري، حيث يلاقي عجمان على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الثامنة يوم 26 نوفمبر الجاري.