«ثنائية» لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي



عصام السيد (دبي)



توج الجواد «أتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالشوط السادس على كأس تحدي دبي للياقة، فيما خطفت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، الأنظار بـ «ثنائية» مستحقة في الحفل الثاني لمضمار جبل علي، الذي تألف من 7 سباقات للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة 434 ألف درهم.

وفاز «أتريبيوشن» بإشراف سالم بن غدير، وبقيادة رويستون فرنش، في الشوط السادس الماراثوني لمسافة 1950 متراً، وحافظ على تقدمه في الأمتار الأخيرة، بالرغم من مطاردة «دبي فيجن» الذي حل في المركز الثاني، وسجل البطل زمناً 2:01:07 دقيقة.

وقدم الجواد «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، عرضاً فاق التوقعات في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، على لقب تكافؤ السرعة ستيكس «سلسلة الإمارات للسرعة».

وجاء تفوق «بالحيل» البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «شمردل» بفارق 4,25 طول عن رفيق إسطبله «لا بأس»، ومسجلاً زمناً 58:34 ثانية، ليؤكد نجوميته في سباقات السرعة.

وأضاف «مرسال» الفوز الثاني لخيول سموه، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي، بعد عرض متميز توج به جهوده ليفوز بالشوط الخامس والرئيسي على لقب محاذر ستيكس لمسافة 1400 متر – هانديكاب، برعاية شادويل، وسجل ابن «جوست زابر» زمناً 1:24:50 دقيقة.

وأظهر الجواد «ايه اف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، سرعة كبيرة في الشوط الأول لمسافة 1000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (ذا أودي كب)، متفوقاً بفارق 4,75 طول، ومسجلاً زمناً 1:07:01 دقيقة.

وافتتح «مودر» لمحمد خليل أحمد، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، رصيد انتصاراته في سباق خيول سن السنتين في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، على لقب نوفيس ستيكس برعاية الشعفار، وجاء تفوقه بفارق طول ومسجلاً1:00:20 دقيقة.

وانتزع «رائد» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، واشراف جوليو اولاسكواجا، وقيادة خوسيه داسيلفا، الفوز من براثن وصيفته المهرة «مهيبة» في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب كأس الرضا للتامين، ومسجلاً 1:11:93 دقيقة.

وكان «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، نجم الشوط السابع على لقب تبوك كورنر ستيكس لمسافة الميل هانديكاب، بعد أن قاتل ببسالة، قبل أن يتوج جهوده بالفوز، ومسجلاً 1:38:05 دقيقة.