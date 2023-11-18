والاس يكتب التاريخ في «دي بي ورلد» بـ «العلامة 60»



دبي (الاتحاد)



يسود الترقب يوم الأحد لمعرفة هوية بطل النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد.

وتحمل الجولة الرابعة والختامية اليوم الكثير من الانتظار، في ظل المعطيات التي تجعل المنافسة مفتوحة حتى النهاية، مع تواصل السباق الشرس بين اللاعبين، سواءً لكسب لقب بطولة جولة دي بي ورلد البالغ جوائزها المالية 10 ملايين دولار، أو الوجود في قائمة العشرة الأوائل لترتيب «السباق إلى دبي»، في ختام موسم جولة دي بي ورلد، وتقاسم الجوائز الإضافية البالغة 5 ملايين دولار.

وشهدت الجولة الثالثة التي أقيمت امس، كتابة اللاعب الإنجليزي مات والاس، التاريخ، بعدما حقق رقماً قياسياً لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة على مدار جميع نسخ البطولة، بتحقيقه 60 ضربة بواقع 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى صدارة الترتيب برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

ونجح الإنجليزي البالغ من العمر 32 عاماً وصاحب المركز 48 حالياً في ترتيب «السباق إلى دبي» من التفوق على نفسه، وبعدما اكتفى بتسجيل 4 ضربات تحت المعدل في أول جولتين، حقق هذا الرقم القياسي، مستفيداً من تسجيله 9 نتائج «بيردي»، في آخر تسع حفر على التوالي في الجولة الثالثة، ليقفز من المركز الـ 21 إلى المركز الأول.

وتشارك النرويجي فيكتور هوفلاند والإنجليزي تومي فليتوود المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق كل منهما 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

وحل بالمركز الرابع الدنماركي جيف فينثر برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق 8 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، فيما تراجع الدنماركي نيكولاي هوجارد من المركز الأول إلى المركز الخامس، بعدما اكتفى بتسجيل ضربتين تحت المعدل في الجولة الثالثة، ويشاركه المركز الأسكتلندي إيون فيرجسون الذي سجل 8 ضربات تحت المعدل في الجولة.

ويبدو أن الإسباني جون رام، حامل اللقب، خرج مبدئياً من السباق على الاحتفاظ على اللقب، لكنه حافظ على حظوظه حسابياً، بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح رصيده 11 ضربة تحت المعدل.

وتحسن أداء الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن التتويج بلقب الموسم لجولة دي بي ورلد «السباق إلى دبي»، بعدما سجل 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليصبح رصيده 8 ضربات تحت المعدل، مع سعيه لإنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن.

على صعيد آخر، حقق مايك براون لقب بطولة جولة الجولف لأصحاب الهمم، بعدما أنهى المنافسات متقدماً بفارق 3 ضربات عن أقرب مطارديه كيب بوبرت.