كأس شرطة أبوظبي تصل الأدوار النهائية



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت بطولة كأس شرطة أبوظبي لكرة القدم في نسختها الأولى باستاد زايد للكريكت، تنافساً كبيراً، وسط حماسة اللاعبين، بمشاركة 8 فرق من قطاعات الشرطة و7 فرق من الجهات الحكومية، وفريق نجوم أبوظبي بنظام خروج المغلوب.

ويشهد النصف النهائي يوم الاثنين، إقامة مباراة بين قطاع الموارد البشرية وقطاع المهام الخاصة، وفريق مجلس أبوظبي الرياضي وفريق القيادة العامة للدفاع المدني، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل مع إقامة مراسم التتويج لأصحاب المراكز الأولى.