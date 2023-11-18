«حشيم 199» بطل «الشراعية 60 قدماً» في مهرجان الياسات



الظفرة (الاتحاد)



تّوج المحمل » حشيم 199« لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي، بلقب سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الياسات الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي، في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وحل في المركز الثاني «شاهين 57» لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري، فيما حل في المركز الثالث «أطلس 12» لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي.



كرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وانطلق السباق من جزيرة الياسات إلى خط النهاية على شاطئ مدينة السلع لمسافة 18 ميلاً بحرياً، وبمشاركة 95 قارباً على متنها 2300 بحار.

وشهد السباق تنافساً مثيراً في مراحله المختلفة، حيث تبادل عدد من المحامل الصدارة من خلال اختيار المسارات المناسبة للإبحار بسهولة نحو خط النهاية.

من جانبه، ثّمن سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة للرياضات والأنشطة والفعاليات والمهرجانات التراثية البحرية، مما كان له الأثر الملموس في الحفاظ على التراث عموماً، والبحري الإماراتي الأصيل على وجه الخصوص.

وقال: مهرجان الياسات يعد محطة مهمة للسباقات الشراعية، وبشكل خاص لفئة 60 قدماً كونها الأعلى، وتشهد مشاركات كبيرة بل وقياسية، لتتصدر سباقات هذه الفئة المشهد في كل المناسبات.

وأشاد المهيري بالتعاون القائم بين نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، من خلال الشراكة الناجحة في تنظيم الأنشطة والفعاليات والسباقات التراثية بكل فئاتها في المناسبات المختلفة، والذي يدعم جهود المحافظة على التراث ونقله للأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية.