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الرياضة

الجزيرة الحمراء يقتحم «مربع الصدارة» في «دوري الأولى»

الجزيرة الحمراء يقتحم «مربع الصدارة» في «دوري الأولى»
18 نوفمبر 2023 20:11

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اقتحم الجزيرة الحمراء مربع الصدارة في دوري الدرجة الأولى، وصعد إلى المركز الرابع، بفوزه على مضيفه الرمس 4-3، في ختام مباريات «الجولة التاسعة»، والتي شهدت تغلب مسافي على دبا الحصن «الثالث» 3-2، وفوز الفجيرة أمام الحمرية 3-2، فيما تفوق العربي خارج قواعده أمام مضيفه مصفوت 3-0.
وسجل «رباعية» الجزيرة الحمراء أمام مضيفه الرمس، علي صنقور في الدقيقة 61، دانيلو فارياس في الدقيقة 63، يوسف كاظم في الدقيقة 81، و«البديل» عادل زارعي في الدقيقة 95، فيما أحرز لأصحاب الأرض سالم النعيمي لاعب الجزيرة الحمراء «هدف عكسي» في الدقيقة 59، ولوكاس سيلفا في الدقيقة 66، وكاوا فيرناندو في الدقيقة 75، ورفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 15 نقطة، بفارق المواجهات خلف دبا الحصن الثالث، فيما بقى الرمس برصيد 3 نقاط، في المركز الأخير.

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
الرمس
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