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الرياضة

سعيد بن صقر يشهد دورة كلباء للألعاب الشاطئية

سعيد بن صقر يشهد دورة كلباء للألعاب الشاطئية
18 نوفمبر 2023 20:52

 
الشارقة (وام)

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شهد الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان منافسات دورة كلباء للألعاب الشاطئية في يومها الثاني، والتي تضمنت إقامة مباريات في مختلف ألعاب الدورة التي تستمر حتى 24 نوفمبر الحالي، بحضور جماهيري كبير وتفاعل من اللاعبين.
كما حضر المنافسات عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية والدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية وممثلي وسائل الإعلام.
وشملت منافسات اليوم 3 مباريات في كرة القدم وفي منافسات الجو جيتسو بمشاركة 550 لاعباً من الأشبال والبراعم بتتويج الفائزين في مختلف الأوزان وعددهم 118 فائزاً بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وتوج الشيخ سعيد بن صقرالقاسمي الفائزين، بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة وهنادي الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.
كما شهد اليوم الثاني منافسات كرة السلة 3×3 من خلال 15 مباراة لفئة الرجال، وكذلك 11 مباراة في كرة الطائرة بالمجموعة الأولى لفئات الرجال والسيدات.

خورفكان
كلباء
الألعاب الشاطئية
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