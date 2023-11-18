«عربية الجودو» تختتم اليوم

الفجيرة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تختتم مساء اليوم، في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي، بمشاركة 283 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً.

وتشهد جولة اليوم الختامية إقامة منافسات الشباب والشابات على مستوى الفرق، والتي تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً بالأدوار التمهيدية، وتستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بإقامة الأدوار النهائية لكل الأوزان، بداية بمباريات الميداليات البرونزية، والمباريات النهائية، ويعقبها تتويج الفائزين الأوائل مسكاً للبطولة التي سخر لها نادي الفجيرة للفنون القتالية متطلبات النجاح كافة.

وشهدت الجولة الافتتاحية لفئة الأشبال «إناث» تتويج الفجيرة للفنون القتالية برصيد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وعلى مستوى الأشبال، نجح الصليبخات الكويتي في الفوز باللقب وله 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

وقال ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، عقب الجولة الافتتاحية، إن البطولة العربية للجودو للفئات العمرية التي استضافتها الفجيرة كتبت شهادة نجاح جديدة لنادي الفجيرة للفنون القتالية الذي استحق ذهبية التنظيم الرائع، بعد النجاح الباهر الذي حققته بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، في أبريل 2019، ونالت إشادة رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، كذلك حظيت بتقدير من الاتحاد الآسيوي، واستحقت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي ومعاونيه، خاصة نائبه نادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نائب رئيس اللجنة العليا، واللجان المساعدة كافة، وممثلي اتحاد الجودو في اللجنة العليا، ممثلة في أمين السر المساعد للاتحاد محمد جاسم السجواني مدير البطولة، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وشعبان السيد المدير التنفيذي للبطولة، بجانب حكام اللعبة بالاتحاد، وكل الذين أسهموا في إنجاح البطولة لهم التقدير والشكر لجهودهم المقدرة التي عكست الوجه المشرق لرياضة الإمارات.