الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سعود بن صقر يشهد انطلاق «تيري فوكس رأس الخيمة»

سعود بن صقر لدى حضوره انطلاق السباق الخيري
19 نوفمبر 2023 01:09

رأس الخيمة (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية والإنسانية قيمٌ متأصلة في مجتمع رأس الخيمة، وهي البوصلة التي نسترشد بها لبناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً، فالعطاء تجسيد حقيقي لنهجنا الإنساني.
جاء ذلك، خلال حضور سموه صباح أمس، انطلاق النسخة الـ13 من سباق «تيري فوكس رأس الخيمة» المخصص لدعم أبحاث السرطان، على كورنيش القواسم، بمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع، حيث أطلق سموه إشارة بدء السباق.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الإمارات وعُمان تعملان لمصلحة التنمية والازدهار
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى بحث التطورات المقلقة بالأراضي الفلسطينية

وأشاد سموه بالأهداف النبيلة للسباق الرامي إلى تعزيز الأبحاث والابتكار لعلاج أمراض السرطان، ورفع الوعي المجتمعي، والحفاظ على الصحة، وتعزيز جودة الحياة.
ويقام السباق الذي يعد أحد الأنشطة الرئيسية في إمارة رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث يخصص ريعه لجامعة الإمارات بمدينة العين، التي تجري بحوثاً علمية متخصصة حول أمراض السرطان.
وينظم السباق إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، الذي أصيب في ريعان شبابه بسرطان العظام، وفقد على إثر ذلك إحدى ساقيه، لكن وبالرغم من ذلك وقبل وفاته أصر على الانطلاق برحلة ماراثونية طويلة بساق واحدة عبر كندا، بهدف دعم أبحاث السرطان.
ونجح فوكس في إنهاء رحلته بعد 143 يوماً، قاطعاً خلالها مسافة 5373 كيلومتراً، وعقب مهمته النبيلة توفي تاركاً خلفه إرثاً إنسانياً عالمياً، حيث يتم منذ ذلك الحين إجراء سباق تيري فوكس سنوياً في أكثر من 60 دولة حول العالم بمشاركة الملايين من الأفراد.

سعود بن صقر
سعود القاسمي
الإمارات
سباق تيري فوكس
رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة
سباق تيري فوكس الخيري
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©