لوكلير أول المنطلقين في لاس فيجاس

لاس فيجاس (أ ف ب)

سجّل سائق فيراري شارل لوكلير أسرع زمن في التجارب الرسمية لجائزة لاس فيجاس الأميركية الكبرى، وينطلق من المركز الأول في سباق اليوم ضمن بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

وسجّل ابن إمارة موناكو أسرع لفة بزمن 1:32.726 دقيقة، أمام زميله الإسباني كارلوس ساينس جونيور «1:32.770»، لكن الأخير ينطلق متأخراً من المركز الثاني عشر، بعد تعرضه لعقوبة إرجاع عشرة مراكز، إثر إجرائه إصلاحات على سياراته بعد اصطدامه بغطاء للصرف الصحي، ما أدى إلى أضرار بالهيكل الأحادي والمحرك والبطارية.

عقوبة ستمنح الهولندي ماكس فيرستابن «ريد بول» الذي يكتسح خصومه هذا الموسم، وضمن لقب بطولة العالم للمرة الثالثة توالياً، فرصة الانطلاق من المركز الثاني بعد تسجيله 1:33.104 د.

قال لوكلير «أنا سعيد طبعاً، في أول سباق في لاس فيجاس كانت نسختا 1981 و1982 تحت اسم جائزة سيزار بالاس الكبرى، هذا حدث رائع، أنا خائب نوعاً من الفترة الثالثة، لم أقم بعمل سوبر، لكن كان كافياً للانطلاق من المركز الأول».

وينطلق من الخط الثاني البريطاني جورج راسل «مرسيدس»، والفرنسي بيار جاسلي «ألبين»، فيما أقصي المكسيكي سيرخيو بيريس «ريد بول»، والبريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس»، ثاني وثالث الترتيب العام للسائقين، من فترة التجارب الثانية.

وجائزة لاس فيجاس هي قبل الأخيرة قبل ختام الموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وسبق لفيرستابن أن فاجأ الجميع بتصريح محبط، واصفاً السباق بأنه «استعراضي بنسبة 99 بالمئة».