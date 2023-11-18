الشارقة يكسب الجيش في «آسيوية اليد»



رضا سليم (دبي)



فاز الشارقة على الجيش العراقي 35-16، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي يستضيفها القادسية على الصالة الرئيسة في مجمع الشيخ سعد العبدالله، وحصل البحريني علي عيد لاعب الفريق على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو الفوز الثاني لـ «الملك» في المجموعة، بعدما تغلب على القادسية في الافتتاح، ويحصل الفريق على راحة «الأحد»، ويلتقي ساي الهندي في الجولة الثالثة، يوم الاثنين، ثم شباب صيدا اللبناني يوم الثلاثاء، ويختتم مبارياته بالدور الأول أمام العربي القطري يوم الخميس المقبل.

بدأت المباراة لمصلحة «الملك» الذي تقدم عن طريق أحمد هلال، وبعد تعادل الجيش 1-1 توقفت الأهداف بسبب الدفاع من الفريقين، وفي الدقيقة السادسة يسجل محمود فايز الهدف الثاني للشارقة، ويظهر مصباح الصانعي، ويسجل أول أهدافه، وتعود المواجهة إلى نقطة التعادل 3-3 بسبب الفرص الضائعة من لاعبي «الملك»، ويحافظ الصانعي على تفوق فريقه 4-3 بعد 10 دقائق، ويتحرك علي عيد بشكل جيد، ولعب «الشرقاوي» على الهجمات المرتدة السريعة، ويرتفع الفارق إلى هدفين 6-4، ويسجل طارق شاهين هدفين، وتتغير النتيجة إلى 8-5 في منتصف الشوط، وتفوق «الملك» ويرفع النتيجة إلى 11-6 في الدقيقة 20، ويدخل الشوط الأول في آخر 10 دقائق، وينتهي لمصلحة «الملك» 17-8.

ويضغط «الملك» مع بداية الشوط الثاني يسجل الصانعي ومحمود فايز وتغيرت النتيجة في أول 10 دقائق ووصلت إلى 22-12، ودفع المدرب سامي السعيدي بعدد من اللاعبين منهم أحمد عبدالله وضاحي محمد وسيف الأنصاري، وأحمد بدر، ويخرج عبدالله عوض حارس الشارقة الذي دخل بدلاً من محمد إسماعيل، بالبطاقة الحمراء لإعاقته الكرة خارج الدائرة، ويلعب بدلاً منه خالد سعيد، وتصل النتيجة إلى 26-15 في الدقيقة 20، ويفرض «الملك» سيطرته على المباراة وينجح في حسم النتيجة لمصلحته 35-16.