«بداية رباعية» لـ «أسود التيرانجا»



جوهانسبرج (أ ف ب)



قاد ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، المنتخب السنغالي، لبداية قوية في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم، وذلك من خلال الفوز برباعية على ضيفه جنوب السودان ضمن المجموعة الثانية، وسجّل لاعب وسط توتنهام الإنجليزي باب سار الهدف الافتتاحي، بعد دقيقة واحدة من انطلاقة المباراة، قبل أن يضيف ماني «6 و57 من ركلة جزاء» ولامين كامارا «45» الأهداف الثلاثة الأخرى.

وانتزعت السنغال صدارة المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الكونغو الديموقراطية الفائزة سابقاً على موريتانيا 1-0، فيما يأتي جنوب السودان ثالثاً بالتساوي مع توجو الرابعة بنقطة يتيمة بعد تعادلهما في اللقاء الذي جمعهما 1-1.

وتأمل السنغال بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد 2002، 2018 و2022، والثالثة توالياً.

وضمن المجموعة الثالثة، فازت جنوب أفريقيا على بنين 2-1، وتقدمت جنوب أفريقيا بهدفين عبر بيرسي تاو «2» وخوليسو موداو «45» قبل أن يقلّص ستيف موني الفارق لبنين «70».

واستغلت جنوب أفريقيا انتهاء المباراتين الأخريين في المجموعة بالتعادل، نيجيريا وليسوتو «1-1» ورواندا وزمبابوي «0-0»، لتتصدر المجموعة منفردة بثلاث نقاط.

وضمن المجموعة الخامسة التي تضمّ المغرب، فازت تنزانيا على مضيفتها النيجر 1-0.