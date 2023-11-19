الإثنين 20 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تركيا تصعق ألمانيا

تركيا تصعق ألمانيا
19 نوفمبر 2023 12:01

 
برلين (رويترز) 

أخبار ذات صلة
غرق سفينة تركية في البحر الأسود على متنها 12 فرداً
مسدس لعبة في مدينة ألمانية يدفع الشرطة للتدخل

صدمت تركيا منافستها ألمانيا صاحبة الأرض ومستضيفة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، بالفوز عليها 3-2 في المباراة الدولية الودية، لتفسد الظهور الأول للمدرب يوليان ناجلسمان على أرض بلاده بعد توليه المسؤولية في سبتمبر الماضي.
ولا يزال أمام ألمانيا، التي تسعى لإعداد فريق يمكنه المشاركة بقوة في بطولة العام المقبل على أرض البلاد، طريق طويل لتقطعه، حيث لا يزال الدفاع المهتز للفريق سبباً رئيسياً للقلق.
وبدا الأتراك، الذين تأهلوا بالفعل لبطولة أوروبا 2024، في حالة جيدة، بينما تراجع أصحاب الأرض، بعد بداية قوية، ولن تؤثر النتيجة كثيراً على توقعات الجماهير المحلية للبطولة التي ستقام العام المقبل.
واستمتع ناجلسمان، الذي تولى المسؤولية خلفاً لهانزي فليك، بأول مباراة ناجحة له في أكتوبر الماضي خارج أرضه أمام الولايات المتحدة، قبل التعادل أمام المكسيك.
وقال ناجلسمان: «كان يجب أن ننهي المباراة في الدقائق العشر الأولى، لكن منذ الدقيقة 25 وحتى نهاية الشوط الأول لم نقدم الكثير، وعلينا أن نواصل اللعب بنفس المستوى، وعلى كل لاعب أن يفعل ذلك، ثم ستظهر بعد ذلك جودة أدائنا خلال المباريات».
وكانت بداية ألمانيا قوية، وتقدمت في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعب الوسط المهاجم كاي هافرتز، الذي لعب بشكل غير معتاد ظهيراً أيسر، مستغلاً تمريرة ليروي ساني أمام 70 ألف متفرج.
واقترب ساني من التسجيل، عندما شاهد ألتاي بايندير حارس تركيا متقدماً عن مرماه، لكن تسديدته المنخفضة ذهبت بعيداً بعض الشيء عن المرمى.
واستفاد الضيوف من سلسلة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها منافسهم، ليردوا بهدف سجله فيردي كادي أوغلو في الدقيقة 38، إثر تسديدة قوية، بعد أن استحوذ على تمريرة عرضية في العمق من عبد الكريم بردكجي في الدقيقة 38.
وتقدم الأتراك بوساطة كينان يلدز اللاعب السابق لفريق الشباب ببايرن ميونيخ، والبالغ من العمر 18 عاماً، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وأدرك نيكلاس فولكروج التعادل، بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة منخفضة، بعد انطلاقة منفرده من فلوريان فيرتز، مسجلاً هدفه العاشر في 12 مباراة دولية مع ألمانيا.
ورفض الأتراك، الذين تأهلوا بالفعل لبطولة أوروبا العام المقبل، الاكتفاء بالتعادل وسدد صالح أوزجان في القائم، قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء، بعد لمسة يد من هافرتز سجلها يوسف ساري في الدقيقة 70، وتواجه ألمانيا النمسا بعد ذلك يوم الثلاثاء في مباراة ودية أخرى. 

ألمانيا
تركيا
كأس أمم أوروبا
جوليان ناجلسمان
آخر الأخبار
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
الرياضة
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
اليوم 11:34
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
الرياضة
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
اليوم 11:30
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
اليوم 11:30
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
الرياضة
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
اليوم 11:28
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
الرياضة
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©