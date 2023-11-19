الفيصل بطل كأس الحبتور للبولو بـ «نصف هدف»



دبي (الاتحاد)



أحرز «الفيصل باور هورس»، كأس بطولة نوفمبر للبولو التي نظمها نادي الحبتور لسباق البولو والفروسية، بعد فوزه على «إعمار بن دري» بفارق نصف هدف «7 ونصف مقابل 7».

وأشاد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو بأداء الفريقين في النهائي، مشيراً إلى أن المستوى الفني للمباراة مرتفع، رغم أن معدل الهانديكاب 6 جول بسبب حماس الفريقين وتطلعهما إلى الفوز بالكأس، وحرصهما على تقديم أفضل ما لديهما في بداية الموسم للإعلان عن قوة الفريقين مبكراً.

وفاز بنجاش بنسهالي، بقيادة حيدر بنجاش، على بن دري الأزرق، بقيادة الثنائي خالد وراشد بن دري «8 ونصف مقابل 8»، ليفوز بنجاش بكأس الترضية.

وقام تشو لين، المدير العام لمجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية أحد الرعاة الأساسيين للدوري، بتكريم الفرق وأصحاب الألقاب، حيث نال توماس إريارتي جائزة أفضل لاعب، والمهر جاراباتا الذي يمتطيه أريارتي على جائزة أفضل مهر.