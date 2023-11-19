فرنسا تقفز إلى صدارة «أوروبا للمظلات»



رضا سليم (دبي)



تصدر منتخب فرنسا للرجال - فئة دقة الهدف، بعد الجولة الخامسة، من بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بمنطقة الجميرا بدبي، والتي تقام للمرة الأولى خارج أوروبا، بمشاركة 150 قافزاً وقافزة، يمثلون 18 فريقاً، فيما تصدر التشيك فئة دقة الهدف للسيدات، وتبعه سويسرا والنمسا وبلغاريا.

وجاءت الصدارة الفرنسية، برصيد 25 سم، فيما جاء ألمانيا في المركز الثاني «32 سم»، والإيطالي ثالثاً «37 سم»، والرابع التشيك العسكري «38 سم»، وسكاي دايف السويسري خامساً «41 سم»، والمنتخب العسكري الإيطالي، وسلوفينيا الذي تراجع بعد صدارة مستحقة في البداية ثم الفريق الأميركي.

وعلى مستوى الفردي، تصدر التشيكي راتاج جاكوب المركز الأول «2 سم»، وتساوى 4 قافزين في المركز الثاني، وهم السلوفيني جريلس أوراس، والألماني روبن جريشيمير، ومواطنه ستيفن وينسر، والتشيكي بيتر شليدك «3 سم»، ويملك 6 قافزين «4 سم»، هم الثلاثي الفرنسي توماس وماثيو وألكسندر، والإيطالي دانييل، والسويسري جورجيس والتشيكي أولفيش، ومن بعدهم الألماني الياس والتشيكي راديم، والسويدي ماجنوس «5 سم».

احتفى اتحاد الرياضات الجوية بالفرق المشاركة في البطولة، والضيوف والأجهزة الفنية والحكام، حيث أقام حفلاً بفندق شاطئ العنوان بالجميرا، بحضور يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، وعصام سلايمي مدير عام فندق جولدن تيوليب بميديا سيتي مقر إقامة الوفود المشاركة.

وأعرب يوسف الحمادي عن سعادته باستضافة الحدث للمرة الأولى خارج أوروبا، متمنياً عودة الوفود إلى بلادهم، وهم يحملون أجمل الذكريات عن الإمارات، موجهاً الشكر إلى فندق شاطئ العنوان مستضيف الحفل والفعاليات، وفندق جولدن تيوليب بميديا سيتي مستضيف الوفود المشاركة، على الاهتمام الكبير والعمل على إنجاح البطولة، كما وجه الشكر إلى هيئة الطيران المدني دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق، وبلدية دبي، والإسعاف، وهيئة الصحة، وميديا لاند، وجي فورس، وكل الداعمين للحدث.