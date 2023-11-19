«جائزة لاس فيجاس» تمنح فيرستابن «الفوز 18»



لاس فيجاس (أ ف ب)

تابع ماكس فيرستابن، سائق ريد بول الهولندي، هيمنته على منافسات بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» المُتوج بلقبها الثالث توالياً، عندما فاز بالمركز الأول في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين، محققاً انتصاره الثامن عشر، وجائزة لاس فيجاس هي قبل الأخيرة، قبل ختام الموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وانتزع فيرستابن صدارة السباق العائد إلى «الروزنامة» للمرة الأولى منذ 41 عاماً، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز الذي ضمن وصافة البطولة العالمية.

واستحق فيرستابن الذي انطلق من المركز الثاني، الفوز في سباق شهد إثارة على مراكزه الأولى منذ الانطلاقة وحتى اللفة الأخيرة، وذلك على الرغم من معاقبته بخمس ثوان بسبب مخالفة بحق لوكلير عند الانطلاقة، عندما انتزع منه المركز الأول.

وحقّق الهولندي فوزه الـ53 في مسيرته الاحترافية، فعادل إنجاز سائق ريد بول السابق الألماني سيباستيان فيتل صاحب المركز الثالث، في قائمة أكثر السائقين فوزاً، بعدما تخطى بطل العالم أربع مرات الفرنسي ألان بروست في جائزة البرازيل قبل أسبوعين.

ونجح فيرستابن في الفوز بالمركز الأول في السباقات الأميركية الثلاثة هذا الموسم بعد ميامي والأميركيتين في أوستن.

ويحتل الألماني ميكايل شوماخر المركز الثاني برصيد 91 انتصاراً، فيما يحمل البريطاني لويس هاميلتون الرقم القياسي مع 103 انتصارات.

كما عزز فيرستابن رقمه القياسي بالصعود إلى منصة التتويج للمرة العشرين في موسم واحد، رافعاً رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 549 نقطة، بفارق شاسع عن زميله بيريز الذي حل ثالثاً، وضمن وصافة بطولة العالم «273».