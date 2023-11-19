العروبة يعزز الصدارة بـ«القوة 25»

معتصم عبدالله (دبي)



تخطت أهداف دوري الدرجة الأولى، حاجز «المئوية الثانية»، لتصل إلى «211 هدفاً»، بنهاية مباريات الجولة التاسعة، والتي أُسدل عليها الستار مساء أمس، وشهدت فوز العروبة على يونايتد 2-1، وتعادل الظفرة ودبا من دون أهداف، وخسارة دبا الحصن أمام مسافي 2-3، وفوز الجزيرة الحمراء على مضيفه الرمس 4-3، وجلف يونايتد على سيتي 2-1، والفجيرة على الحمرية 3-2، والعربي أمام مضيفه مصفوت 3-0، فيما تعادل الذيد وجلف أف سي 1-1.

وبدا العروبة مدفوعاً بالمساندة الجماهيرية الكبيرة لأنصاره في المدرجات، أكبر المستفيدين من نتائج الجولة، بعدما عزز صدارته للترتيب، بالفوز على يونايتد 2-1، بفضل هدفي محمد خلفان في الدقيقة 8، والحساني تامبورا في الدقيقة 68، فيما سجل «البديل» إيمادي هدف يونايتد في الدقيقة 85.

ووسع «العرباوي» المتصدر بـ25 نقطة، الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الظفرة «الوصيف» إلى 7 نقاط كاملة، مستفيداً من تعادل الأخير من دون أهداف أمام مضيفه دبا، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 18 نقطة، محافظاً على مركزه الثاني، مقابل 13 نقطة لـ«النواخذة» في «المركز الخامس».

وتساوى فريقا دبا الحصن «الثالث»، والجزيرة الحمراء «الرابع» في رصيد النقاط الـ15 لكل منهما، بعد خسارة الحصن أمام مضيفه مسافي 2-3، وفوز الجزيرة الحمراء «المثير» على الرمس «الأخير» بنتيجة 4-3، ونال دبا الحصن الأفضلية على صعيد الترتيب، عطفاً على تفوقه أمام الجزيرة الحمراء 2-1 في مواجهة الفريقين في «الجولة الخامسة».

ولم يمنع صيام هجوم الظفرة عن التسجيل للمرة الأولى، في مشوار الدوري للموسم الحالي بالتعادل السلبي أمام مضيفه دبا، احتفاظ «الفارس» بصدارة الأقوى هجوماً برصيد 21 هدفاً، من بينها 7 أهداف للمهاجم الإنجليزي توناني أفوبي متصدر قائمة الهدافين، و5 أهداف لزميله البرازيلي دياجو دا سيلفا «الوصيف» برصيد 5 أهداف.

وتساوى 4 لاعبين في وصافة ترتيب الهدافين لدوري الأولى برصيد 5 أهداف، وضمت القائمة، إلى جانب دياجو مهاجم الظفرة، لوكاس دا روشا «الرمس»، عكاشة حمزاوي «الفجيرة»، وبريان إيزكيول «الجزيرة الحمراء».

وتتواصل إثارة دوري الأولى يوم الخميس المقبل، بانطلاق مباريات «الجولة العاشرة»، والتي تشهد مواجهات العروبة والتعاون، دبا الحصن ومصفوت، العربي والفجيرة، الظفرة والذيد، وتختتم الجولة الجمعة المقبل بمباريات الجزيرة الحمراء ودبا، جلف أف سي وسيتي، الحمرية والرمس، جلف يونايتد ويونايتد.

نتائج الجولة التاسعة



الذيد – جلف أف سي 1-1

دبا – الظفرة 0- 0

سيتي – جلف يونايتد 1- 2

يونايتد – العروبة 1- 2

الرمس – الجزيرة الحمراء 3- 4

مسافي – دبا الحصن 3- 2

الفجيرة – الحمرية 3- 2

مصفوت – العربي 0- 3



ترتيب الصدارة

العروبة: 25

الظفرة: 18

دبا الحصن: 15

الجزيرة الحمراء: 15