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الرياضة

شباب الأهلي يُحلق بصدارة «الطائرة» أمام بني ياس

شباب الأهلي يُحلق بصدارة «الطائرة» أمام بني ياس
19 نوفمبر 2023 14:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حلق شباب الأهلي بصدارة دوري الرجال للكرة الطائرة، بالفوز على مضيفه بني ياس 3-1، في قمة مباريات الأسبوع الثاني والتي جمعت الفريقين على صالة «السماوي» بالعاصمة أبوظبي، وجاء تفوق «الفرسان» بنتيجة الأشواط «25- 20، 24- 26، 25- 22، 25- 14».
ورفع «الفرسان» رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بعد فوزه في الجولة الأولى على عجمان 3-0، مقابل 3 نقاط لـ«السماوي» حامل اللقب، والذي تلقى الخسارة الأولى، بعد فوزه في الافتتاح أمام حتا 3-0.
من جهته، حصد الوصل «الوصيف» برصيد 4 نقاط الفوز الثاني على التوالي، بتفوقه على ضيفه الجزيرة «الثالث» بنتيجة 3-2، بعد مواجهة مثيرة، استهلها «فخر أبوظبي» بالتفوق في الشوط الأول «25- 21»، ليعود الوصل ويحقق الأفضلية في الشوطين الثاني والثالث على التوالي 25- 22، 25- 21، فيما مالت الأفضلية للجزيرة في الرابع 25- 17، قبل أن يحسم الوصل المباراة، بفضل نتيجة الشوط الخامس 16- 14.
وفي بقية مباريات الجولة، تكبد العين الخسارة الثانية على التوالي أمام مضيفه عجمان 1-3، وكان «الزعيم» خسر في الجولة الأولى أمام الوصل بصعوبة 2-3، فيما كسب النصر المواجهة أمام مضيفه حتا 3-1، وتأخر «العميد» في الشوط الأول 18–25، قبل أن يعود ويتفوق في بقية الأشواط «30- 28، 25- 18، 25- 17».
وتشهد الجولة الثالثة لدوري الطائرة السبت المقبل، «ديربيات» مثيرة تتصدرها مواجهة النصر والوصل، العين وبني ياس، شباب الأهلي وحتا، فيما يستقبل الجزيرة ضيفه عجمان على صالة «مبادلة دوم».

الكرة الطائرة
شباب الأهلي
بني ياس
الوصل
الجزيرة
العين
عجمان
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