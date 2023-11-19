شباب الأهلي يُحلق بصدارة «الطائرة» أمام بني ياس



معتصم عبدالله (دبي)



حلق شباب الأهلي بصدارة دوري الرجال للكرة الطائرة، بالفوز على مضيفه بني ياس 3-1، في قمة مباريات الأسبوع الثاني والتي جمعت الفريقين على صالة «السماوي» بالعاصمة أبوظبي، وجاء تفوق «الفرسان» بنتيجة الأشواط «25- 20، 24- 26، 25- 22، 25- 14».

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بعد فوزه في الجولة الأولى على عجمان 3-0، مقابل 3 نقاط لـ«السماوي» حامل اللقب، والذي تلقى الخسارة الأولى، بعد فوزه في الافتتاح أمام حتا 3-0.

من جهته، حصد الوصل «الوصيف» برصيد 4 نقاط الفوز الثاني على التوالي، بتفوقه على ضيفه الجزيرة «الثالث» بنتيجة 3-2، بعد مواجهة مثيرة، استهلها «فخر أبوظبي» بالتفوق في الشوط الأول «25- 21»، ليعود الوصل ويحقق الأفضلية في الشوطين الثاني والثالث على التوالي 25- 22، 25- 21، فيما مالت الأفضلية للجزيرة في الرابع 25- 17، قبل أن يحسم الوصل المباراة، بفضل نتيجة الشوط الخامس 16- 14.

وفي بقية مباريات الجولة، تكبد العين الخسارة الثانية على التوالي أمام مضيفه عجمان 1-3، وكان «الزعيم» خسر في الجولة الأولى أمام الوصل بصعوبة 2-3، فيما كسب النصر المواجهة أمام مضيفه حتا 3-1، وتأخر «العميد» في الشوط الأول 18–25، قبل أن يعود ويتفوق في بقية الأشواط «30- 28، 25- 18، 25- 17».

وتشهد الجولة الثالثة لدوري الطائرة السبت المقبل، «ديربيات» مثيرة تتصدرها مواجهة النصر والوصل، العين وبني ياس، شباب الأهلي وحتا، فيما يستقبل الجزيرة ضيفه عجمان على صالة «مبادلة دوم».