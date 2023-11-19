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الرياضة

العين يتصدر «أقوياء اليد» بـ«العلامة الكاملة»

العين يتصدر «أقوياء اليد» بـ«العلامة الكاملة»
19 نوفمبر 2023 13:29

 
رضا سليم (دبي) 

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قفز العين إلى صدارة دوري أقوياء اليد، بعد نهاية الجولة الثانية، بعد فوز على دبا الحصن 32-25، في المباراة التي جرت بصالة «البنفسج»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الزعيم» 17-13، ورفع العين رصيده إلى 6 نقاط «العلامة الكاملة» في أول مباراتين، بعد فوزه على الوصل في الجولة الأولى، ويليه في الترتيب بفارق الأهداف مليحة الذي حقق أيضاً «العلامة الكاملة» في أول مباراتين، ويلتقي الفريقان في الجولة المقبلة يوم السبت بصالة مليحة. 
في الوقت الذي تقدم فيه الجزيرة إلى المركز الثالث في الترتيب، بعد الفوز على النصر 36-30 في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الضيوف 18-16، ليسجل «فخر أبوظبي» أول 3 نقاط من أول مباراة بخوضها في الدوري، بعدما تأجلت مباراته أمام الشارقة في الجولة الأولى، لمشاركة الأخير في البطولة الآسيوية بالكويت.
وشهدت الجولة الثانية غياب شباب الأهلي، بعد تأجيل مباراته أمام الشارقة، ويعود في الجولة الثالثة أمام النصر يوم الجمعة المقبل.
من ناحية أخرى، يلتقي الشارقة مع ساي الهندي يوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري، التي يستضيفها القادسية على الصالة الرئيسة في مجمع الشيخ سعد العبدالله، بعدما نجح في الفوز في أول مباراتين على القادسية 30-28، والجيش العراقي 35-16، ويأتي «الملك» في وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المتصدر العربي القطري، والذي يلتقي معه يوم الخميس في ختام الدور الأول، ويسبقه اللعب مع شباب صيدا اللبناني غداً، ويحتاج «الملك» إلى مواصلة الانتصارات، من أجل تصدر المجموعة، واللعب مع وصيف المجموعة الأولى التي يتنافس على قمتها الخليج السعودي والنجمة البحريني. 

كرة اليد
العين
دبا الحصن
شباب الأهلي
الشارقة
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