«النمور» يرسخ عقدة «وداع البطل»!

معتصم عبدالله (دبي)



رسخ اتحاد كلباء عقدة الوداع لـ«حامل اللقب»، في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حينما أطاح بضيفه الشارقة «حامل اللقب»، من الدور ربع النهائي، بالفوز 2-1 في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب «النمور»، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-3، بعد الفوز 3-2 خارج قواعده.

وسجل مهدي قايدي في الدقيقة 57، وأندريس فومبيرجر في الدقيقة 73، هدفي «النمور»، فيما اكتفى «الملك» بهدف عثمان كامارا في الدقيقة 62، وشهدت المباراة طرد ماركوس ميلوني بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 98.

وبات «النمور» أول المتأهلين إلى نصف النهائي، في انتظار الصاعد من مواجهة العين والنصر في إياب ربع النهائي على استاد هزاع بن زايد في 12 ديسمبر المقبل، وكان «الزعيم» فاز ذهاباً على ملعب «العميد» 2-0، فيما يلتقي في بقية مباريات الدور ذاته الوحدة والجزيرة، الوصل وشباب الأهلي.

ويدين اتحاد كلباء في تأهله الثمين إلى نصف النهائي، والذي يعد الثاني في تاريخ النادي، بعد الأول موسم 2021- 2022، إلى القراءة الفنية والتكتيك المتميز لمدربه الإيراني فرهاد مجيدي، والذي نجح في إقصاء منافسه «المخضرم» الروماني كوزمين مدرب الشارقة، وحرمانه من فرصة حصد «السوبر هاتريك» على صعيد ألقاب «كأس الرابطة»، بعد تتويجه بالكأس مع شباب الأهلي موسمي 2013- 2014 و2016- 2017، والشارقة في الموسم الماضي 2022- 2023.

وحرم الفوز المستحق لـ«النمور» ضيفه «الملك»، من الاستمرار في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، مكرساً «عقدة حامل اللقب» في البطولة التي لازم فيها الفشل البطل في الموسم التالي على مدار النسخ الماضية، منذ أول بطولة في موسم 2008- 2009، والتي تُوج بها العين على حساب الوحدة 1-0 في النهائي، قبل وداعه أمام عجمان في الدور قبل النهائي في الموسم التالي 2009- 2010، بالتعادل 1-1 في ملعب عجمان، و3-3 على استاد خليفة بن زايد بالعين.

وتكرر سيناريو فشل «حامل اللقب» في «كأس الرابطة»، ما بين الوداع من الدور الأول «دور المجموعات» في 6 مواسم، والخروج من نصف النهائي في موسمي 2010- 2011 «العين»، و2017- 2018 «شباب الأهلي»، والحصول على مركز الوصافة في 6 نسخ آخرها خسارة العين بطل نسخة 2021- 2022 أمام الشارقة 1-2 في نهائي الموسم الماضي 2022- 2023، انتهاءً بوداع الشارقة بطل الموسم الماضي بالخسارة أمام اتحاد كلباء 3-5 في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي.

وتوجت 8 أندية بألقاب «كأس رابطة المحترفين»، بقيادة شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، والفريق الوحيد الذي نجح في نيل ملكية الكأس، التي تُوج بها في 5 مواسم، منذ بداية الاحتراف 2011- 2012، 2013- 2014، 2016- 2017، 2018- 2019، 2020- 2021، يليه الوحدة بطل نسختي 2015- 2016، 2017- 2018، والنصر بطل نسختي 2014- 2015، 2019- 2020، والعين بطل نسختي 2008- 2009، 2020- 2021، مقابل لقب وحيد لأندية الجزيرة 2009- 2010، الشباب 2010- 2011، عجمان 2012- 2013، والشارقة 2022- 2023.