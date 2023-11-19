ماراثون عيد الاتحاد للهجن يدشن السباقات التمهيدية



دبي (الاتحاد)



انطلقت أولى بطولات فزاع للموسم الحالي، حيث شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون عيد الاتحاد للهجن، إقامة منافسات لشوطين من فئات عمرية مختلفة، وذلك في الحدث الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان المرموم بنادي دبي لسباقات الهجن.

ومن المقرر أن يقام السباق التمهيدي الثاني 15 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، على أن يقام الماراثون الرئيسي 12 يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 4 كلم، وفي الفئة العمرية 15 إلى 29 عاماً، استطاع خليفة أحمد بخيت المزروعي الحصول على المركز الأول على المطية «شاهين»، قاطعاً المسافة في 7.04.04 دقيقة، يليه سهيل محمد سهيل راشد الحميري على المطية «الجامح» بزمن 7.04.27 دقيقة، وراشد سالم بالظبيعة الكتبي على المطية «شاهين» بزمن 7.07.28 دقيقة.

ونال جمعة محمد خلفان المزروعي على المطية «شاهين» المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 30 فما فوق لمسافة 4 كلم، محققاً زمناً 7.30.22 دقيقة، يليه خالد علي سيف النعيمي على المطية «عجيب» بزمن 7.33.20 دقيقة، ويحيى علي الملعاي الكتبي على المطية «الرماس» بزمن 7.34.24 دقيقة.

وحضر عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، السباق وتوّج الفائزين، بحضور ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، وقال: الماراثون في تطوّر مستمر، والنتائج والمنافسات على المضمار تعكس هذه الحقيقة، الهدف الذي نسعى له، هو استدامة عملية ركوب الهجن على مدار العام.

وأضاف: انطلاقة ناجحة لموسم سباقات الهجن، بهذه الفعالية المتميزة، التي نسعى من خلالها إلى التشجيع على ممارسة الرياضة، بما يسهم في استدامة التراث، وبشكل عام حققنا النتائج المطلوبة، ووصلنا إلى الأهداف المرجوة من خلال حجم المشاركات في السباقات، وقوة المشاركين، وتنوع الأعمار، والجمهور الكبير الذي حضر المنافسات.

وقال خليفة أحمد بخيت المزروعي: شاركت في الماراثون، بهدف تحقيق المركز الأول، وتمكنت من ذلك، وأتمنى متابعة مسيرتي في رياضة أجدادي التي نشأت عليها، وأواصل المضي فيها لسنوات طويلة، والسباق التمهيدي الأول هو البداية، وهدفي هو السباق الرئيسي الذي يحتاج إلى المزيد من الجهد والتدريب، لأنه يشهد منافسة أكثر قوة.