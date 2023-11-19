مشاركة متميزة لأبطال الشراع الحديث في السلع



أبوظبي (الاتحاد)

سجل سباق الريجاتا، ضمن مهرجان الياسات في مدينة السلع بمنطقة الظفرة مستويات فنية عالية للمشاركين في السباق بفئتي الإلكا والأوبتيمست. واختتم اليوم، وحظي بنسبة كبيرة للمشاركين عبر المسابقة من أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وبدأت المنافسات منذ الصباح وحتى الساعة الخامسة مساءً، لتكون إحدى الفعاليات المثيرة، ضمن تفاصيل المهرجان الذي ضم العديد من المنافسات الرياضية والتحديات الترفيهية والتراثية أيضاً.

وأحرز عبدالله طارق المركز الأول، في فئة الإلكا 4، وتبعه محمد إسماعيل الحوسني، وعلي أحمد الحمادي، وفي فئة الأوبتمست، حل في المركز الأول ذياب الحوسني، وتبعه عبدالله الحمادي، وحل ثالثاً نهيان الحمادي.

وتوج الفائزين في الريجاتا، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعلي سالمين الظاهري رئيس قسم الرياضات النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وثمن عبدالله بطي القبيسي المشاركة القوية لأبطال الريجاتا، ضمن مهرجان الياسات، وما قدموه من مستويات فنية عالية ضمن المنافسة، وقال: «سعدنا بمشاركة هذه المسابقة ضمن بقية المنافسات التي تضمنها المهرجان، وأيضاً الإضافة الكبيرة بأن يكون لهذه الفئة حضور، بمشاركة كوادر وطنية متميزة في هذا المجال».