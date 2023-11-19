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الرياضة

بالا «النقطة المضيئة» مع «الفرسان»

بالا «النقطة المضيئة» مع «الفرسان»
19 نوفمبر 2023 20:00

 
مراد المصري (دبي)

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يستحق جويلهيرم بالا أن يكون «النقطة المضيئة» لشباب الأهلي في «الودية المغلقة»، التي خسرها الفريق أمام القادسية السعودي 2-3، على استاد راشد بدبي، بعدما سجل اللاعب هدفي «الفرسان» في اللقاء.
ولم يسجل بالا أي هدف هذا الموسم في 5 مباريات في «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس رابطة مصرف أبوظبي الإسلامي»، خاض خلالها 241 دقيقة، لتمثل الثنائية فرصة لتعزيز الثقة بنفس اللاعب «عاماً»، صاحب الأهداف واللمسات المؤثرة التي أسهمت في قيادة الفريق إلى الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي.
حاول المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، استغلال المباراة من أجل الوقوف على جاهزية لاعبيه المتاحين في الوقت الحالي، مع انضمام عدد منهم إلى منتخبنا الوطني وغياب الثنائي بوجدان ومؤنس دبور للإصابة، وضمت التشكيلة الأساسية جمال الحوسني «حارس مرمى»، محمد مرزوق، عبد العزيز هيكل، سعيد سليمان، مروان فهد، طارق أحمد، لوكا، محمد جمعة، يوري سيزار، ماتيوس ليما وبالا.
ويترقب شباب الأهلي خوض مواجهة قوية أمام العين 26 نوفمبر الجاري، في الجولة الثامنة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط إقبال جماهيري في الوقت الحالي لشراء التذاكر للحضور على مدرجات استاد راشد، في واحدة من أبرز المواجهات في «دورينا»، خصوصاً في عصر الاحتراف، وهما اللذان تنافسا تحديداً خلال الموسم الماضي في السباق إلى اللقب.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
القادسية
دبي
استاد راشد
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