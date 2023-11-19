تغييرات على تشكيلة «الأبيض» أمام «الأحمر»

معتز الشامي (دبي)



يؤدي منتخبنا الوطني تدريباته الأخيرة، مساء الاثنين، على ملعب استاد البحرين، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة مساء الثلاثاء أمام «الأحمر»، ضمن الجولة الثانية، بالمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويبحث «الأبيض» عن فوز يضمن له الاستمرار في تصدر المجموعة، حتى نهاية مشوار التصفيات.

ووفق النظام الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم، يحتاج المنتخب للوصول إلى المرحلة الثالثة بحسم صدارة أو وصافة مجموعته الحالية، ليتأهل ضمن 18 منتخباً إلى المرحلة الجديدة، يتم تقسيمها على 3 مجموعات، وتضم كل منها 6 منتخبات، تلعب 10 مباريات ذهاباً وإياباً، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات، بينما تتبقى بطاقتان ونصف بطاقة، تخوض المنتخبات صاحبة الترتيب الثالث والرابع باقي التصفيات لنيل بطاقة مؤهلة منها.

وأعلن الجهاز الفني استبعاد طحنون الزعابي، قبل السفر إلى البحرين، بداعي الإصابة في «العضلة الأمامية» خلال الحصة التدريبية، وبعد خضوع اللاعب للفحوص تقرر منحه الراحة اللازمة، واستبعاده من المعسكر، فيما وصلت البعثة إلى البحرين، بعد أداء التدريب الأساسي صباحاً على ملعب الوصل الفرعي.

ويتوقع أن يجري الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي باولو بينتو، تغييرات على تشكيلة المنتخب، خلال الحصة الأخيرة مساء اليوم، والتي يضع خلالها المدرب لمساته الأخيرة على طريقة اللعب والعناصر التي تشارك أساسياً، حيث تعافى يحيى الغساني من الإصابة تماماً، والتي أبعدته عن المباراة الأولى أمام نيبال، وفاز فيها «الأبيض» بـ «رباعية» وضعته في صدارة المجموعة.

وتعد عودة الغساني خياراً فنياً في يد بينتو، لأن اللاعب يقدم مستويات متميزة تكتيكياً وفنياً مع المنتخب، حتى أصبح أحد أبرز العناصر في التشكيلة، ويتوقع أن يعود للمشاركة أساسياً، إما على حساب كايو كانيدو أو علي مبخوت، أو وفق رؤية الجهاز الفني الذي ربما يدخره للشوط الثاني من المباراة.

وعقد الجهازان الفني والإداري اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، وطالبوهم بضرورة التمسك بالروح القتالية، والأداء الجماعي، كما طالبوا اللاعبين بالقتال في جميع المباريات على «العلامة الكاملة» حتى نهاية المشوار، وهي 18 نقطة، ما يعني اللعب على الفوز، سواء داخل الأرض أو خارجها، بما يعود على المنتخب بتأكيد الثقة في نفوس اللاعبين والجماهير والشارع الرياضي، فضلاً عن تجهيز «الأبيض» للمنافسة بقوة في باقي مشوار التصفيات الطويل.



وأخضع الجهاز الفني مباراة المنتخب الأولى أمام نيبال للتحليل الفني، وعرض الجهاز بعض اللقطات على اللاعبين خلال المحاضرات اليومية بمعسكر دبي، وتمثلت في رصد بعض السلبيات في الثلث الأخير للملعب، وغياب التحرك في المساحات الخالية خلف المدافعين بالشكل الأمثل، كما تم استعراض طريقة أداء المنتخب البحريني الذي يدربه الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل السابق، والذي يعرف الكثير عن الكرة الإماراتية، وشدد بينتو على ضرورة إحكام السيطرة على منطقة الوسط، ومنع لاعبي «الأحمر» من امتلاك الكرة في الثلث الأخير لملعبنا، مع الضغط عبر الأطراف ومن العمق وعلى حامل الكرة بأرض الملعب.

من جانبه، أكد خالد الهاشمي لاعب منتخبنا الوطني والعين، جاهزية «الأبيض» لاستكمال باقي المشوار في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، بثقة عالية، في ظل عودة نغمة الفوز لـ «الأبيض» والأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادة البرتغالي بينتو.

ولفت الهاشمي إلى أن جميع اللاعبين على لقب رجل واحد، ويتمسكون بالروح القتالية في جميع المباريات لإسعاد جمهور «الأبيض»، مشيراً إلى أن المنتخب دخل مرحلة حقبة جديدة في مسيرته، وهناك تفاؤل كبير بين جميع اللاعبين وهدف يعمل الكل من أجله وهو الوصول إلى «المونديال».

وأثنى الهاشمي على زيارة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، لمعسكر اللاعبين قبل مواجهة نيبال، والتي كان لها الأثر الكبير في نفوس اللاعبين.

وقال: «زيارة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وجدت الدافع الكبير لدينا، ورفعت المعنويات لاستكمال باقي المشوار بقوة كبيرة، حيث أعطانا مثالاً بسيطاً عن اللاعبين الأوليين في المنتخب الذين حققوا كأس الخليج وتأهلوا إلى كأس العالم، وأكد أن بوابة المنتخب هي البوابة الكبيرة للنجومية، وليست الأندية، ونحن نمثل شعاراً ودولةً كبيرة، ونريد أن نحقق إنجازات كبيرة للبلاد، والتأهل إلى كأس العالم.

ووجه الهاشمي رسالة لجماهير «الأبيض»، وقال: «أتمنى حضوركم بشكل أكبر في المباريات المقبلة، ونستحق ذلك، والآن في حقبة ومدرب وإدارة وصفحة جديدة والقادم أفضل».



