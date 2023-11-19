جمعية الخيول العربية تنظم دورة «التحكيم الوطني»



أبوظبي (وام)



نظمت جمعية الخيول العربية دورة «التحكيم الوطني» في عروض الخيل العربية بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبوظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 15 دارساً.

وقدمت الخبيرتان ديردري هايد وماريانا تنجستيدت، من المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «إيكاهو»، محاضرات حول كيفية التحكيم، وتعامل الحكم مع الخيل، والمبادئ الأساسية للتحكيم.

واشتملت الدورة على جانبين عملي ونظري، واختبار تحديد المستوي، بهدف التأهل للدورة الثانية 27 و28 نوفمبر الجاري.

تأتي الدورات ضمن جهود الجمعية لتطوير قدرات أبناء الإمارات، وصقل مهاراتهم في جميع مجالات عروض الخيل العربية، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في الدورات.

كما أن برنامج الموسم 2023 -2024 الذي أعلنته الجمعية يشتمل على عدد من الدورات التدريبية والورش تهدف لتطوير القدرات وفق أعلى المعايير العالمية، بجانب دورات للجان الانضباطية ودورات للعارضين.