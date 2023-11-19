تتويج الفائزين في مسابقات دورة كلباء الشاطئية



الشارقة (وام)



توج الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي الفائزين في التجديف الشاطئي ضمن دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة، حيث تم تتويج 18 لاعباً في الفئات المختلفة للمسابقة، إلى جانب تتويج الفائزين في الدراجات والفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الجو جيستو.

حضر مراسم التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأحمد عيسى الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وعدد من أعضاء مجلس الشارقة الرياضي و اللجنة المنظمة واللجان الفرعية.

وشاركت نوره الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد الفائزين من الجنسين في تتويج الفائزين في الريشة الطائرة لفئات زوجي شباب تحت 17 سنة وزوجي شابات تحت 17 سنة وزوجي رجال وزوجي سيدات وثلاثي مختلط .

كما جرت 4 مباريات في كرة القدم، شهدت تأهل مصافي الوسط من المجموعة الأولى واتحاد كلباء حامل اللقب من المجموعة الثانية للدور نصف النهائي، أما في مسابقة كرة السلة 3×3 للرجال فقد جرت 10 مباريات لفئتي الرجال والسيدات.