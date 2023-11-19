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الرياضة

العين يفوز على «فتيات الشارقة» في دوري الشطرنج

العين يتفوق على فتيات الشارقة (الاتحاد)
20 نوفمبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد) 

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تواصلت الإثارة في الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات الذي ينظمه اتحاد اللعبة، وشهدت الجولة الخامسة لفئة السيدات، فوز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة متصدر الترتيب بنتيجة 5-1 في المواجهات التي جرت بينهما بصالة نادي «فتيات الشارقة»، لتشتعل المسابقة في الأمتار الأخيرة وقبل جولة من النهاية، بعدما أعاد العين المنافسة على اللقب إلى الرقعة الشطرنجية من جديد، فيما نجح نادي دبي للشطرنج والثقافة في الفوز على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة في المواجهات التي جرت بين اللاعبين بقاعة نادي دبي. 
ويحتفظ نادي «فتيات الشارقة» بالصدارة، رغم الخسارة برصيد 7 نقاط، يليه نادي العين برصيد 6 نقاط، والثالث نادي دبي برصيد 4 نقاط، ثم أبوظبي برصيد 3 نقاط، وجاء فوز العين ليؤجل حسم لقب السيدات للجولة السادسة والأخيرة والتي ستقام يوم السبت المقبل، حيث يلتقي العين مع دبي وأبوظبي مع «فتيات الشارقة».
وفي مسابقة دوري الرجال، نجح فريق نادي دبي للشطرنج في الفوز على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بنتيجة 5-1، فيما لم يلعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مباراته أمام العين، نظراً لاعتذار الأخير عن استكمال المسابقة، ويلتقي في الجولة السادسة والأخيرة أبوظبي مع الشارقة.

العين
الشطرنج
فتيات الشارقة
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