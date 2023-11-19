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الرياضة

سلة «الفرسان» إلى «الشمال» في بداية مشوار سوبر غرب آسيا

سلة «الفرسان» إلى «الشمال» في بداية مشوار سوبر غرب آسيا
20 نوفمبر 2023 01:15

علي معالي (دبي) 

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يتوجه، صباح اليوم، شباب الأهلي لكرة السلة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الشمال، في الجولة الأولى من دوري السوبر لغرب آسيا «منطقة الخليج»، ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم إلى جوار شباب الأهلي والشمال كلاً من المنامة البحريني وكاظمة الكويتي.
يبدأ «الفرسان» مشوار هذه النسخة مساء غد بمواجهة الوافد الجديد على النسخة الثانية بنظامها الجديد، ويملك شباب الأهلي خبرة متميزة في البطولة، وهناك طموحات كبيرة يحملها الفريق مع المدرب التونسي الجديد وليد زريدة، حتى يعبر الفريق مرحلة المنافسات الأولى والدخول في الدور الثاني، وتضم بعثة شباب الأهلي 12 لاعباً، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري والطبي، ويؤدي الفريق تدريبه الأول على صالة نادي الغرافة التي تستضيف مباريات فريق الشمال.
عبر وليد زريدة، مدرب فريق شباب الأهلي، عن ثقته في مجموعة اللاعبين المتواجدة في قائمة المباراة، مشيراً إلى أن طموحات «الفرسان» كبيرة في هذه النسخة التي تقام للموسم الثاني بنظامها الجديد، وقال: «هناك بعض الغيابات المنتظرة في مباراة الشمال، ولم يتحدد بشكل نهائي موقف مشاركة الثنائي أحمد عبداللطيف وحامد عبداللطيف، لظروف خاصة بهما، إضافة إلى عدم مشاركة محمد عبداللطيف للإصابة».
وقال: «بقية عناصر شباب الأهلي حاضرة بقوة، سواء قيس عمر وسعيد ومحمد مبارك وطلال سالم، إضافة إلى الثنائي الأميركي نيكولاس ولويس، وكذلك السنغالي الذي يلعب مع الفريق محلياً بصفة لاعب مقيم، ولكن في آسيا سيكون بصفته أجنبياً ثالثاً وهو حسان بوي».

شباب الأهلي
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