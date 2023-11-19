33 مرشحاً في جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي عن قائمة المرشحين النهائية لدورتها الأولى، وعددهم 33 مرشحاً من إجمالي 1630 ملف ترشيح، يتنافسون للفوز في الحفل الختامي الذي يقام الأربعاء في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وأبدى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، سعادته بالمستوى التنظيمي الذي وصلت إليه الجائزة في دورتها الأولى، لاسيما على مستوى التفاعل والمشاركة من الأفراد والمؤسسات، مما يعكس أهمية وقيمة الجائزة، ومقدار الجهود المبذولة من جميع المنتسبين للجائزة منذ بداية تدشينها، منوهاً في الوقت ذاته أنه يتواصل العمل دون توقف لدراسة التوصيات والرؤى التي وضعتها اللجان، لرسم الملامح المستقبلية للجائزة، بما يتوافق مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

تضم قائمة الترشح على أفضل رياضي ناشئ علي صالح البلوشي، لاعب كاراتيه في نادي اتحاد كلباء، مبخوت عويضة الكربي، لاعب نادي الشارقة للفروسية والسباق، حارب الحمادي، لاعب جو جيتسو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وفي فئة أفضل رياضي صاعد، ينافس محمد سلطان اليحيائي، لاعب نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعائشة سيف فهد، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ورحمة خالد الشامسي، لاعب القوس والسهم بنادي الحمرية.

ولدى فئة أفضل رياضي شاب يتنافس راشد عبدالله البلوشي، لاعب سبارتن بنادي الحمرية، محمد القايد الحمادي، لاعب ألعاب القوى بنادي الثقة للمعاقين، وسلطان علي العويس، لاعب الجو جيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وتنقسم فئة شركاء المستقبل إلى سبع فئات فرعية، بواقع ثلاثة مرشحين في كل فئة ليصل إجمالي المرشحين فيها إلى 21 مرشحاً، وتضم فئة أفضل ناشط في المحافل الرياضية، وتضم لاعب اتحاد كلباء أحمد سالم الكعبي، وحميد صالح المهيري، لاعب التايكواندو السابق في نادي الشارقة، وسلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وتضم فئة أفضل صانع للفرص الرياضية، محمد أحمد الكمالي، لؤي سعيد النقبي، وأحمد عبدالرحمن العويس، أما فئة أفضل مؤثر إعلامي رياضي فتضم عادل محمد الحوسني، نورا سلطان المرزوقي، ومحمد عمران آل علي، وفي فئة أفضل رياضي موجه تضم خضير خفياني، سلطان حسن العبيدلي، وعلي بن محمد علوي.

إنجاز العمر

في فئة إنجاز العمر يتنافس ثريا حمد أحمد الزعابي، لاعبة رمي الرمح والجلة والقرص، من فئة المعاقين حركياً، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبدالرحمن إبراهيم حسن الدرمكي، حكم إماراتي يمارس الرياضة منذ 39 عاماً.

شخصية العام

يتم الإعلان عن الفائز في فئة شخصية العام الرياضية خلال الحفل الختامي، باختيار مجلس أمناء الجائزة.

أفضل أسرة رياضية

تضم فئة أفضل أسرة رياضية: أسرة حمد علي الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق، وأسرة مريم عبدالكريم المازمي، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأسرة المرشح سيف محمد الزري الشامسي، من نادي الشارقة الرياضي.