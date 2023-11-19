«ستورمز» بطل كأس أبوظبي كلاسيك 2023 لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج فريق «ستورمز أبوظبي» بكاس أبوظبي كلاسيك 2023 لهوكي الجليد، بتغلبه على فريق «الرئيس البيلاروسي» في نهائي البطولة بهدفين للاشيء، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى نهاية الوقت، وأهدى جمعة محمد الظاهري قائد فريق «ستورمز أبوظبي» واللاعبون كأس البطولة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقال الظاهري: إن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وراء إنجازات أبناء الإمارات، مضيفاً أن البطولة كانت بمستوى فني عالٍ، وشهدت منافسة قوية بين الفرق ذات التصنيف العالمي.

وقال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الرياضي: إن هذا الإنجاز الرياضي الأبرز محلياً لهذا العام 2023، بعد أن حقق لاعبونا كأس العالم لهوكي الجليد مؤخراً في مايو الماضي، ونهديه للقيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في رقي ورفعة أبناء الإمارات، رافعاً شكره إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على الرعاية والدعم المستمر للرياضات الجليدية التي تقطف ثمار ذلك بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات.

وأثنى على جهود معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الرياضات الشتوية رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، على تطوير لعبة هوكي الجليد، بفضل التخطيط الناجح والعمل الجاد على مدى سنوات، حتى استطعنا الفوز والتتويج محلياً وعالمياً.

شارك في البطولة 9 فرق محلية ودولية: فريق «ستورمز أبوظبي»، وفريق «جالاكسي» من الإمارات وفريق «ديانمو كازان» من تتارستان -روسيا الاتحادية، وفريق «ليدوكول» من روسيا الاتحادية و«فريق الرئيس» من روسيا البيضاء في المستوى A، وفي المستوى B أربعة فرق ثلاثة منها من الإمارات هي «ستورمز أبوظبي B» وفريق «سي اس اس» وفريق «شاهين»، إضافة الى فريق «الفلبين ايقلز» من جمهورية الفلبين.

وشهد اليوم الختامي للبطولة 4 مباريات لتحديد المراكز الأولى في المستويين A و B، حيث تقلد لاعبو فريق «ستومز أبوظبي» الميداليات الذهبية والتتويج بالكأس، ويليه «فريق الرئيس البيلاروسي» بالميداليات الفضية، وجاء ثالثاً فريق «ديانمو كازان» وحصلوا على الميداليات البرونزية، بعد الفوز على فريق «ليدوكول» بنتيجة 4-1.

كما حقق فريق «شاهين» المركز الأول في المستوى B بعد الفوز على فريق «سي اس اس» بنتيجة 6-0، ويليهما ثالثاً فريق «ستورمز بي» الذي كسب فريق «فلبين ايقلز» بنتيجة 5-3، وتقلدوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وحرص نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على تكريم اللاعبين المتميزين في البطولة من كل فريق.

وحضر التتويج مروان الهرمودي عضو اتحاد الرياضات الجليدية، وعبدالله القاسمي رئيس لجنة هوكي الجليد البحرينية، واندراي لونشينوك سفير بيلاروسيا لدى الدولة، وخالد القبيسي عضو اتحاد الرياضات الشتوية، ومحمد عارف المدير الفني بنادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

حضور جماهيري لافت

استقطبت البطولة الكثير من الجماهير، وشهدت صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية على مدى أربعة أيام الكثير من الأسر الذين حرصوا على الحضور مع أبنائهم للاستمتاع بمشاهدة المباريات وتشجيع فريقهم المفضل.

وزادت مباريات دوري الناشئين التي أقيمت أمس على هامش البطولة من توافد الأسر لتشجيع أبنائهم مما خلق أجواء جماهيرية في آخر أيام البطولة.

ويهدف نادي أبوظبي للرياضات الجليدية إلى إبراز الاهتمام بالنشء وصقل المواهب، وتنميتها من خلال إقامة مباريات تتناسب مع مراحلهم السنية، وفي إطار دوري الإمارات للناشئين لهوكي الجليد تشارك فيه أكاديميات بفرق من أبوظبي والعين ودبي.

إشادة دولية

أشادت الفرق المشاركة بنجاح البطولة فنياً وتنظيمياً، مثمنين جهود نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على تنظيم مثل هذه البطولات التي أصبحت تستقطب فرقاً عالمية للدخول في أجواء تنافسية، وتزيد من الاحتكاك وتضيف للاعبين الخبرة وترفع المستوى الفني لديهم، حيث تميزت البطولة باستقطاب فرق محلية لدعم وتشجيع رياضة هوكي الجليد في الإمارات.