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«يوم أمطار» في تحديات الكبار بـ«المرموم»

«يوم أمطار» في تحديات الكبار بـ«المرموم»
20 نوفمبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد) 

فازت «أمطار» لأحمد راشد غانم المنصوري بلقب الشوط الأول للحول المحليات في تحديات الكبار لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم التي يشرف عليها وينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وتسيدت «مواري» الشوط الثاني للحول المهجنات لتهدي مالكها محمد راشد نايع الغفلي الناموس، وعاد «المحيط» بألوان شعار سعيد جابر عبدالله محمد ليعتلي صدارة الزمول المحليات، وكان الشوط الرئيسي الرابع المخصص للزمول المهجنات من نصيب «مطفوق» لمطر حمد حمد بيات الرميثي. 
وفي تحديات الثنايا فازت «صبا» بالشوط الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات باسم مالكها مسري سالم بالعرطي الحميري، أما الشوط الثاني المخصص للثنايا المهجنات فقد كان من نصيب شعار علي حمد علي راشد مقارح الذي قدم «شواقة»، 
وتألقت عزبة خليفة علي بخيت المسافري في الشوط الثالث المخصص للثنايا الجعدان المحليات من خلال «الذيب» الذي وصل إلى خط النهاية بعد مرور زمن وقدره 13:29:0 دقيقة، واستطاع «مرضي» لمظفر غلام موسى أحمد البلوشي أن يحصل على توقيت قدره 13:40:2 دقيقة حسم به المعركة مع الثنايا الجعدان المهجنات في رابع الأشواط.

هجن أبناء القبائل
سباقات المرموم
نادي دبي لسباقات الهجن
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