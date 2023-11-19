«الفجيرة للفنون القتالية» بطل «شباب المستقبل» في «عربية الجودو»

الفجيرة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، شهدت البطولة العربية للجودو التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، منافسات مثيرة في مباريات اليوم الثاني، بمختلف الأدوار التمهيدية والنهائية، بصالة مجمّع زايد الرياضي.

وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب بطولة الشباب أبطال المستقبل، بحصوله على 4 ميداليات ذهبية، وبرونزيتين، وضعته في المركز الأول بجدارة.

نال يزن مرشد ذهبية وزن تحت 60 كجم، ومحمد وتار ذهبية وزن تحت 73 كجم، وسلطان الهوتي ذهبية وزن تحت 81 كجم، وراسول إيداميروف ذهبية وزن تحت 100 كجم.

وجاء اتحاد كلباء في المركز الثاني، برصيد ذهبية وفضية و4 برونزيات، وأحرز له الميدالية الذهبية اللاعب زايد النقبي في وزن تحت 55 كجم، وذهب المركز الثالث إلى خورفكان برصيد ذهبية وفضية وبرونزية، وحقق الذهبية حمد الهاشمي في وزن تحت 90 كجم، فيما نال باقي الميداليات الذهبية، معاذ أزحيف «مركز الاتحاد الأردني»، وحارب عبد الرحمن «الشارقة».

وعلى مستوى بطولة الشابات، خطف مركز الإمارات للجودو، من خلال أول مشاركة له الأضواء، بصدارته الترتيب العام لفئة الشابات، بفوزه بعدد 5 ميداليات، منها 4 ذهبيات من نصيب شهد العبدولي «وزن تحت 44 كجم»، وريان إسماعيل «وزن تحت 48 كجم»، ونورة البلوشي «وزن تحت 70 كجم»، وسهيلة القايدي «وزن تحت 78 كجم»، وحلت أكاديمية الاتحاد القطري في المركز الثاني بذهبيتين للاعبة ظبية الدليل «وزن فوق 78 كجم»، وفاتنة بوقحوص «وزن تحت 57 كجم»، وفي المركز الثالث جاء نادي الفجيرة للفنون القتالية، بفوز سلمى سعيد بذهبية وزن تحت 63 كجم.