منصور بن محمد يكرم هوجارد بلقب «دي بي ورلد للجولف»

مراد المصري (دبي)

تّوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الدنماركي نيكولاي هوجارد بلقب النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، و«سلسلة رولكس» لبطولات النخبة، والتي أقيمت تحت رعاية سموه، في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي، واختتمت عصر أمس، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد، بجوائز 10 ملايين دولار.

وقام سموه بتسليم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، كأس «هاري فاردون»، بعد إنهاء الموسم في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للمرة الخامسة في مسيرته والثانية على التوالي، في أعوام 2012، 2014، 2015، 2022 و2023.

وسلم سموه اللاعب الإنجليزي مايك براون درع الفوز بلقب موسم جولة الجولف لأصحاب الهمم G4D، بعد تفوقه في منافسات البطولة الختامية التي احتضنها نادي عقارات جميرا للجولف بالتزامن مع بطولة جولة دي بي ورلد.

حضر مراسم التتويج، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لدي بي ورلد، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية.

وحسم نيكولاي هوجارد اللقب بعد صراع قوي امتد للحظات الأخيرة، حيث تألق في الجولة الرابعة والأخيرة، وسجل خلالها 8 ضربات تحت المعدل، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الأول، وينهي البطولة برصيد 21 ضربة تحت المعدل.

وكسب هوجارد جائزة 3 ملايين دولار، علماً أنه يتم توزيع جوائز إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي للموسم للسباق إلى دبي.

واللقب هو للاعب الدنماركي في البطولة، واللقب الثالث عموماً في مسيرته في جولة دي بي ورلد، واللافت أن لقبه الأول في الجولة كان في الإمارات أيضاً، عندما تُوج ببطولة رأس الخيمة العام الماضي، وهو أول ألقابه في سلسلة بطولات النخبة «سلسلة رولكس»، وأول لاعب دنماركي يتوج بلقب بطولة جولة دي بي ورلد.