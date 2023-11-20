رين وجينيزيو ينفصلان بـ«اتفاق متبادل»

رين (أ ف ب)



انفصل رين، القابع في المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما أنهى الموسم الماضي رابعاً، عن مدربه برونو جينيزيو بـ«اتفاق متبادل»، مستعيناً بجوليان ستيفان لتولي المهمة مجدداً بعدما سبق له الإشراف على الفريق من نهاية 2018 حتى مارس 2021.

وقال رين في بيان «باتفاق متبادل مع رين، ولأسباب شخصية على وجه الخصوص، سيترك برونو جينيزيو منصبه مدرباً عاماً، وفق ما كتب النادي من دون أن يحدد مدة عقد ستيفان.

ويأتي خبر الانفصال بين الطرفين بعد أسبوع على الخسارة 0-1 أمام متذيل الترتيب ليون الذي أشرف عليه جينيزيو بين 2015 و2019.

وتولى جينيزيو «57 عاماً» مهمة الإشراف على رين في مارس 2021، وقاده في 125 مباراة، ضمن جميع المسابقات، محققاً 65 فوزاً مقابل 25 تعادلاً و35 هزيمة، بينها 4 في الدوري هذا الموسم من أصل 12 مباراة، ما جعله قابعاً في المركز الثالث عشر، بعدما أنهى الذي سبقه في المركز الرابع، ما خوله خوض مسابقة «يوروبا ليج»، حيث يتصدر مجموعته بتسع نقاط من أربع مباريات.

ويعود ستيفان «43 عاماً» للإشراف على رين، بعدما بدأ مسيرته التدريبية في هذا النادي بالذات عام 2012 مع الفرق العمرية ثم الفريق الرديف، قبل تولي مسؤولية الفريق الأول من نهاية 2018 حتى مارس 2021 حين ترك المهمة لجينيزيو بالذات، محققاً خلال تلك الفترة لقب الكأس الفرنسية عام 2019، ليهدي النادي تتويجه الأول على الإطلاق منذ 1971.

وسيكون الاختبار الأولى لستيفان مع فريقه الجديد-القديم الأحد المقبل ضد رينس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي.