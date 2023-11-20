«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»

معتصم عبدالله (دبي)



يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي، في الساعة الرابعة و40 دقيقة مساء الثلاثاء، تجربته الودية الثانية أمام ضيفه الكويت الأولمبي على ملعب نادي الحمرية بالشارقة، في ختام المعسكر الإعدادي الداخلي لـ «الأبيض الأولمبي» استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وينشد «الأبيض الأولمبي» الفوز الثاني على التوالي في التجارب الودية، بعد تفوقه في المباراة الأولى أمام ضيفه طاجيكستان 3-1، الثلاثاء الماضي على ملعب الحمرية، في الوقت الذي خسر فيه «الأزرق» أمام طاجيكتسان 0-0 السبت الماضي في مباراته الودية الأولى.

وشدد الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، على ضرورة الاستفادة من التجارب الودية القوية، خلال فترة التحضيرات، والتي يتطلع من خلالها الجهاز الفني إلى الوقوف على مستويات اللاعبين القدامى والجدد، في ظل التحاق 7 من لاعبي الأولمبي بالمنتخب الأول خلال الفترة الحالية.

وتعد مباراة الكويت الودية مساء الليلة الأخيرة في معسكر «الأبيض الأولمبي» الحالي، قبل العودة لنجمع ثاني في يناير 2024 للمشاركة في بطولة دبي الودية الدولية، والتي تدخل ضمن برنامج الإعداد المطول للنهائيات، على أن يدخل المنتخب في معسكر أخير بالتزامن مع «أيام الفيفا» في مارس 2024، قبل انطلاق النهائيات القارية.

وافتقد «الأبيض الأولمبي» خلال معسكره الحالي جهود لاعبه ونجم الجزيرة عبد الله العطاس بداعي الإصابة، ليتقلص عدد اللاعبين في قائمة المنتخب إلى 25 لاعباً، وهم: حمد المقبالي «الفجيرة»، خالد توحيد «الشارقة»، عبد الله الحمادي «يونايتد»، مبارك بن زامة، أحمد فوزي، أحمد محمود «الجزيرة»، منصور الشامسي «العين»، عبد الله البلوشي، مايد الطنيجي، علي عبد العزيز «النصر»، خميس المنصوري «بني ياس»، حمدان العامري، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي، محمد المازمي «حتا»، محمد سالم «الفجيرة»، وليد المحرزي، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، راشد عصام، عبد الله أحمد، منصور المنهالي «الوحدة»، ضاري فهد «الشارقة»، عبد الله الرئيسي «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»، حمدان حميد «شباب الأهلي».

في المقابل، يغيب عن تشكيلة منتخب الكويت الأولمبي لاعبه إبراهيم كميل المنضم حديثاً للمنتخب الأول، بعدما استعان به البرتغالي روي بينتو، مدرب «الأزرق»، استعداداً لمباراة أفغانستان، المقررة اليوم، ضمن الجولة الثانية، للمجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكاس آسيا 2027.

وجاء استدعاء كميل لتعويض غياب 3 لاعبين في صفوف «الأزرق»، حيث يتعذر وجود أحمد الزنكي، لارتباطه بدورة عسكرية، إلى جانب إصابة سلمان العوضي، وغياب فيصل زايد، بداعي الإيقاف.