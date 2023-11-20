صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعملق «المخضرم» كيفن دورانت نجم فينيكس صنز، مسجلاً 39 نقطة، ليقود فريقه إلى فوز بشق الأنفاس على يوتا جاز 140-137، بعد وقتين إضافيين، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق دورانت من النواحي الإحصائية كافة، حيث أضاف إلى رصيده ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، كما أسهم ديفن بوكر بـ 26 نقطة.

في المقابل، كان الفنلندي لوري ماركانن أفضل مسجّل لجاز بـ 38 نقطة مع 17 متابعة.

واستخدم دورانت كل خبرته في الوقت القاتل، وتحديداً في الوقت الإضافي الثاني، حين أحرز ثماني نقاط، مانحاً فريقه التقدم 138-135 قبل 43.2 ثانية من النهاية.

وقلّصت ثنائية ماركانن الفارق إلى نقطة واحدة، لكنّ بوكر سجل رميتين حرتين، ليعيد التقدم بثلاث نقاط لفريقه، قبل أقل من ثانية، وحصل ماركانن على فرصة أخيرة، حيث احتسب الحكم خطأ له، وهو يسدّد من خط الثلاثيات على دورانت، لكنّ القرار أُلغي بعد مراجعة الفيديو ليخرج صنز منتصراً.

وكان صنز الطرف المسيطر طوال فترات اللقاء، إلى أن تمكن الفنلندي من جرّ المباراة إلى وقت إضافي، بعدما عادل النتيجة قبل 20.3 ثانية من نهاية الوقت.

وقال دورانت بعد المباراة: «أحاول فقط أن أبقى مستعداً خلال أيام العطلة وقبل المباريات، أحاول فقط تطبيق خطة المباراة وتنفيذ ما يُطلب مني واللعب بهدوء وروحية هادئة».

واستمرت الإثارة في الدوري، حيث سجّل النجم ليبرون جيمس 37 نقطة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز إلى فوز صعب على هيوستن روكتس 105-104.

بتمريرة من جيمس، سجّل أوستن ريفز ثلاثية قاتلة، مانحاً ليكرز التقدم 103-100 قبل 24.2 ثانية من نهاية الوقت، لكنّ ثنائية التركي ألبرين سينجون عادلت النتيجة 104-104 قبل 4 ثوان.

وحصل جيمس على خطأ تحت السلّة ليسجّل رمية حرة من أصل اثنتين وينتزع الفوز لفريقه.

وانتزع سلتيكس فوزاً مثيراً ليعزّز سلسلة انتصاراته إلى ست مباريات متتالية، وذلك على حساب مضيفه ممفيس جريزليز 102-100.

وكان لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينجيس أفضل مسجّل للفائز بـ 26 نقطة مع ثماني متابعات وستة حوائط صد «بلوك شوت».

وحقّق كليفلاند كافالييرز المنقوص فوزاً مفاجئاً على حساب دنفر ناجتس حامل اللقب 121-109، حيث عانى نجم الأخير الصربي نيكولا يوكيتش من مشكلة الأخطاء، وأنهى المباراة على دكة البدلاء.

وكان داريوس جارلاند أفضل مسجّل لكافالييرز بـ 26 نقطة، وأضاف اللاعب المبتدئ جريج بورتر جونيور 21 نقطة.