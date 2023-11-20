الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»



الفجيرة (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اختتمت فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، ونظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي، وأقيمت بمجمّع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بمشاركة حوالي 400 فرد يمثلون 26 نادياً من 8 دول هي الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن.

وشهدت البطولة الختامية للفرق مواصلة نادي الفجيرة للفنون القتالية مستضيف البطولة تألقه، وفوزه بلقب بطولة الفرق، بجانب بطولتي البنات الواعدات والشباب الذي يمثل الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية، فيما احتل نادي الشارقة المركز الثاني على مستوى الفرق، وحل اتحاد كلباء في المركز الثالث، وخورفكان في المركز الثالث «مشترك».

وفي ختام البطولة، قام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، يرافقه ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، مدير البطولة، وأحمد البلوشي، وعيسى بن هويدن، وعلي اليماحي أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله زينل مشرف الألعاب في نادي خورفكان، بتتويج اللاعبين والمدربين المشاركين بكؤوس المراكز الأربعة والميداليات، ختاماً للبطولة التي سخر لها نادي الفجيرة للفنون القتالية متطلبات النجاح كافة.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية، على نجاح البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي استضافها النادي، والذي سخر لها جميع متطلبات النجاح، استثماراً للاهتمام والدعم والرعاية الكريمة، مما عكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، في ظل متابعة اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، ونائبه نادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، والكادر المساعد من منظمين ومتطوعين الذين كانوا بحجم الثقة.

وجدد ابن ثعلوب إشادته بتفوق وتألق فرق الفجيرة للفنون القتالية للجودو على مستوى الجنسين، كذلك المشاركة الإيجابية لفريق شابات مركز الإمارات من خلال مشاركتهم التنافسية الأولى، التي أفرزت الكثير من الإيجابيات، حيث كانت البطولة فرصة أمام جهاز المنتخبات الوطنية للتعرف على مهارات اللاعبين المشاركين الصاعدين في صفوف 7 أندية إماراتية، خلال منافسات البطولة التي شارك في تنظيمها ضمن كادر اللجنة المنظمة أعضاء الاتحاد، ممثلين في محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد مدير البطولة، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وشعبان السيد المدير التنفيذي للبطولة، وبقية أجهزة الاتحاد المساعدة.