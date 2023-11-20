سعيد بن طحنون يترأس الاجتماع الخامس لاتحاد رياضات التزلج المدولب

العين (وام)



عقد اتحاد رياضات التزلج المدولب اجتماعه الخامس لسنة 2023، برئاسة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس اتحاد رياضات التزلج المدولب، رئيس الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب.

حضر الاجتماع المستشار أحمد سالم سودين النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد خليفة الدرمكي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة: سعيد محمد الدهماني، ومحمد يعقوب، وخولة إسماعيل الحمادي، ومريم المنصوري.

ورحب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، في بداية الاجتماع بالأعضاء، مقدماً لهم الشكر على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت عملاً دؤوباً، أسهم في وضع اللعبة على المسار الصحيح، والارتقاء بها نحو الأفضل، لا سيما وأن نشاط رياضة التزلج المدولب بدأ يتصاعد إيجابياً في الدولة، عبر تنظيم البطولات المحلية واستضافة البطولات العالمية التي تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من عشاق اللعبة في مختلف دول العالم.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع، عدداً من الأجندات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها الانتقال إلى مقر الاتحاد الجديد في مدينة العين، واعتماد اللوائح الإدارية الخاصة بتنظيم عمل الاتحاد ليكون مواكباً للنظم والحوكمة الخاصة بعمل الاتحادات الرياضية في الدولة، واعتمد الخطة الاستراتيجية العامة للاتحاد المحددة بعشر سنوات، بجانب الموافقة على إعداد دليل تراخيص النوادي ومراكز التدريب الخاصة باللعبة.

واطلع المجلس على مجموعة من التقارير الخاصة بعدد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية، التي تم تنظيم جزء منها خلال الفترة الماضية، وأخرى منتظر إقامتها في الفترة المقبلة.

كما بحث الاجتماع الخطوات والإجراءات الخاصة بانضمام الاتحاد إلى الاتحاد الدولي للعبة واللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية، ومخرجات التواصل مع مجلس أبوظبي الرياضي، فيما يتعلق بنشر اللعبة وسط طلاب مدارس الإمارة والجهود المبذولة في هذا الصدد، والهادفة إلى توسيع مظلة ممارسي اللعبة.

وفيما يتعلق بإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد، وافق مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان رسمياً على تدشين الموقع الإلكتروني، بعد اكتمال جميع الترتيبات الخاصة به، ليكون البوابة الرسمية للاتحاد للكشف عن أنشطته وبرامجه وبطولاته وقنوات التواصل مع الجهات الخارجية.