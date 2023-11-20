«الفرسان» يبدأ «سوبر سلة آسيا» أمام الشمال



علي معالي (دبي)



يبدأ شباب الأهلي لكرة السلة مشواره يوم الثلاثاء، في «النسخة الثانية» من «دوري سوبر غرب آسيا»، بلقاء الشمال القطري على صالة نادي الغرافة، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

يسعى «الفرسان» الذي يملك خبرة كبيرة في بطولات آسيا للعودة من الدوحة بالفوز، خاصة أنه يواجه فريقاً يشارك للمرة الأولى في البطولة القارية، ويعتمد التونسي وليد زريدة مدرب «الفرسان» على مجموعة من أبرز اللاعبين في منطقة الخليج، وقدموا مستويات جيدة خلال النسخة الماضية، سواء الأجانب، خاصة الأمريكي نيكولاس مينراث، والذي حصل في عدد كبير من مباريات النسخة الأولى على لقب أفضل لاعب، ولديه قدرات هجومية ودفاعية عالية.

وهناك قيس عمر أحد أفضل اللاعبين، ومعه طلال سالم وأصحاب الخبرات سعيد مبارك ومحمد مبارك، والسنغالي حسان بوي، ويغيب عن شباب الأهلي في المباراة الافتتاحية 3 لاعبين مؤثرين، هم الأشقاء الثلاثة محمد عبداللطيف لعدم الشفاء الكامل من الإصابة، وأحمد عبداللطيف وحامد عبداللطيف لظروف خاصة.

وكان شباب الأهلي قد تخطى مرحلة المجموعات في الموسم الأول من النظام الجديد للبطولة، وفاجأ الجميع في الافتتاحية، عندما فاز في أول أربع مباريات له، حتى انتهت سلسلة انتصاراته على يد كاظمة الكويتي، واستطاع «الفرسان» السير بعيداً في المرحلة النهائية، وصولاً إلى نصف النهائي قبل أن يُنهي الموسم في المركز الثالث بمنطقة الخليج، مما حجز لهم مكاناً في «الفاينل 8»، ولكن بالتأكيد، لم يكن شباب الأهلي راضياً عما قدمه في النسخة الماضية، ويوفر الموسم الثاني له فرصة للذهاب أبعد، والسعي لنجاحات أكبر.