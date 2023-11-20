«الذكريات المونديالية» تتجدد بعد «ربع قرن»!

معتصم عبدالله (دبي)



يستعيد منتخبا البحرين والإمارات ذكريات المواجهات في «تصفيات المونديال»، بعد «ربع قرن»، في المباراة المرتقبة مساء الثلاثاء، على استاد البحرين الوطني بالمنامة، ضمن «الجولة الثانية»، في المجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر «الأبيض» ترتيب «المجموعة الثامنة» للتصفيات برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على ضيفه نيبال 4-0 على استاد آل مكتوم ضمن «الجولة الأولى»، وبفارق الأهداف أمام البحرين «الوصيف» الذي تفوق بدوره على اليمن 2-0 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

والتقى «الأبيض» نظيره «الأحمر» في مباراتين فقط في «التصفيات المونديالية»، قبل أكثر من 26 عاماً، في عام 1997 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1998 بفرنسا، وكسب منتخبنا المواجهة الأولى خارج قواعده 2-1، قبل أن يعود ويكرر فوزه في مباراة الإياب 3- صفر، بفضل أهداف «الثنائي» حسن سعيد وخميس سعيد.

وتحمل «القمة الخليجية» المرتقبة بين البحرين والإمارات، «الرقم 31» في تاريخ المواجهات الرسمية والودية على صعيد كل البطولات منذ المباراة الأولى 4-0 في خليجي الثالثة بالكويت في العام 1974، وصولاً إلى الخسارة بنتيجة 1-2 في المباراة الأخيرة في يناير من العام الحالي في «خليجي 25» بالعراق.

ويتفوق «الأبيض» في إجمالي نتائج المواجهات أمام «الأحمر البحريني»، برصيد 14 انتصاراً، مقابل الخسارة في 11، فيما حسم التعادل 4 مواجهات آخرها بنتيجة 1-1 في افتتاح نهائيات كأس آسيا 2019، والتي استضافتها الإمارات.

ويعول منتخبنا في مباراة الليلة على جهود مهاجمه التاريخي علي مبخوت، والذي يملك في جعبته 6 أهداف دولية في المواجهات أمام البحرين، لتكون ثاني أكثر شباك المنتخبات الوطنية استقبالاً لأهداف مبخوت بعد ماليزيا برصيد 7 أهداف.

وسجل مبخوت «ثنائية» لـ «الأبيض» في مباراة الجولة الأولى أمام نيبال 4-0، ليرفع رصيده التهديفي على المستوى الدولي إلى 83 هدفاً، في المركز السابع لقائمة أفضل الهدافين الدوليين على مستوى منتخبات العالم، والتي يتصدرها البرتغالي رونالدو برصيد 128 هدفاً في 204 مباريات.

أرقام



30 مواجهة جمعت المنتخبين

14 فوزاً لمنتخب الإمارات

11 فوزاً لمنتخب البحرين

5 مباريات حسمت بالتعادل

2 مباراتان في تصفيات المونديال

6 أهداف سجلها مبخوت أمام البحرين