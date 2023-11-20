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الرياضة

الوحدة يبدأ مرحلة أرنو أمام «الصقور»

الوحدة يبدأ مرحلة أرنو أمام «الصقور»
20 نوفمبر 2023 14:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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يدخل الوحدة مرحلة جديدة، بعد العودة إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يلتقي الإمارات، يوم الخميس المقبل، ضمن «الجولة التاسعة»، وبقيادة فنية جديدة على رأسها أرنو بوينتويج الذي تولى المسؤولية، بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بـ «التراضي» مع إدارة النادي.
أرنو مدرب جديد، إلا أنه قديم، حيث سبق أن تولى المسؤولية في العام الماضي أيضاً، بعد رحيل الإسباني ماونيل خميينيز الذي جاء هو أيضاً، بعد رحيل البرتغالي كارلوس كارفالهال.
وقدم أرنو مباريات قوية مع «العنابي» في الفترة التي قضاها مع الفريق، حيث أعاده إلى المنافسة، وكان قريباً من اللقب حتى الجولات الأخيرة، وهو ما جعل الكثيرين من عشاق «أصحاب السعادة» يتفاءلون بأرنو الذي يعد «مدرب الطوارئ» الأول في الوحدة.
ويعد الموسم الحالي شبيهاً بدرجة كبيرة بسيناريو الموسم الماضي، حيث أضاع الوحدة عدداً من النقاط في بداية البطولة، مكتفياً بـ «نقطة» من ثلاث مباريات، وبعدها حقق الفريق الفوز في 7 مباريات متتالية، وفي هذا الموسم خسر «العنابي» 3 من أصل 7 جولات، ولكنه حقق الفوز في آخر مباراتين.
ويعول مدرب «العنابي» في بداية مشواره على عدد من الإيجابيات، أبرزها ثقة الإدارة في شخصه، حسب ما أكد في تصريحات لموقع النادي، حيث قال إن ثقة الإدارة كبيرة للغاية، كما أكد أن الرؤى والأهداف المشتركة أبرز علامات التفاهم بينه وبين إدارة «أصحاب السعادة».
وأكد مدرب الوحدة أن خياراته في المرحلة المقبلة متنوعة للغاية، لاسيما أنه يملك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يمكنهم صناعة الفارق دائماً.
وشدد على أن شباب النادي هو الرافد الأساسي للعمل نحو المستقبل، مؤكداً أن الوحدة يملك مجموعة من اللاعبين الشباب الرائعين الذين يعرفهم جيداً بوصفه يعمل في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الفريق ينتظره عمل جاد من أجل بلوغ الطموحات، وأن فترة التوقف مهمة للغاية لترتيب الأوراق والمزيد الانسجام بينه وبين لاعبي الفريق.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
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