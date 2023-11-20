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خورفكان «كامل العدد» أمام عجمان

خورفكان «كامل العدد» أمام عجمان
20 نوفمبر 2023 15:00

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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تماثل التونسي سيف الدين خاوي لاعب خورفكان للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في «الجولة الرابعة» في «دوري أدنوك للمحترفين»، وأصبح جاهزاً للمشاركة أمام عجمان، في لقاء الجولة الثامنة يوم الأحد المقبل. 
ومنح نيبوشا مدرب الفريق الفرصة للاعب في التجربة الأخيرة أمام بني ياس، والتي انتهت لمصلحة «السماوي» بهدفين، وظهر سيف الدين لمدة 45 دقيقة، وقدم مستوى جيداً، بعد فترة غياب. 
من جانب آخر، دخل سلطان فايز في المرحلة الأخيرة من الشفاء، وأصبح جاهزاً للمشاركة في لقاء عجمان لتكتمل صفوف «النسور» في المواجهة القادمة المهمة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
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